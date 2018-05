Marchan familiares de desaparecidos; algunas madres buscan a más de uno de sus hijos

La marcha fue denominada “Ni un paso atrás” fotos: andrés sánchez

Exigen que Godezac reconozca el problema de la desaparición de personas en el estado

Pide la creación de una Comisión Estatal de Búsqueda cuyas funciones sean consultadas previamente con los colectivos de familiares de las víctimas

Por primera vez se realizó en Zacatecas una marcha en reclamo de la búsqueda y localización de víctimas de desaparición forzada y desaparición por particulares en consonancia con las que en el contexto de la conmemoración del Día de la Madre se realizan en todo el país, una de ellas desde hace siete años que, denominada la Marcha de la Dignidad y acompañada por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, convoca a madres procedentes de distintas partes de la República a manifestarse en la capital de la República.

El contingente en Zacatecas que marchó prácticamente en silencio fue conformado significativa y mayoritariamente por mujeres embozadas con tapabocas en los que se leía la pregunta “¿Dónde están?”, tuvo un encuentro por momentos álgido con Benito Juárez Trejo.

El ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, ahora funcionario integrado a la Secretaría General de Gobierno, salió al encuentro de las mujeres para escuchar el grito que se ha vuelto reclamo en el país, “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.

Causó irritación en las madres que se atropellaban para exponerle las circunstancias en que han desaparecido sus hijos e hijas, sus familiares, la compostura del funcionario que hiló detrás de un “muy buenos días” y su auto presentación, un discurso plano, carente de emocionalidad y de empatía; institucional.

“Soy parte de la secretaría y tengo la encomienda de estar ante ustedes para poder recibirles cualquier documento como el que acaban de leer, y reiterarles que la disposición del señor gobernador y de la administración que él encabeza…”.

Dijo que “estamos siempre en la mejor disposición” y agregó que “sin duda alguna se han hecho esfuerzos pero sabemos que todo es perfectible, que todo se puede mejorar…les reiteramos, pues, la disposición, el interés del Gobierno del Estado y gobernador por colaborar con todas y todos ustedes, en este, en este, en esta difícil situación que viven día a día porque día a día tiene un vacío en casa y en la vida”.

-“¿Pero por qué el gobernador no nos ha dado la cara? Varias madres de familia hemos pedido audiencias con el gobernador y nos manda al secretario del secretario, hemos estado ahí por días. Yo por ejemplo he estado solicitando audiencia con él desde Fresnillo, Zacatecas. Nunca, nunca nos ha dado la cara, ¿por qué?”, reclamó una de las mujeres.

“No queremos palabras, queremos respuestas”, surgió otra voz desde atrás de contingente, a la que se sumaron otras reiterando la solicitud de audiencia con el mandatario estatal.

Vinieron entonces una serie de datos, de hechos, de circunstancias y anécdotas que expusieron la omisión de las autoridades de procuración de justicia en el estado.

-“Reitero, hay carpetas de investigación que se están integrando, todo lleva un proceso”, replicó el funcionario.

Pero hay madres que ya suman siete años o más esperando que las investigaciones ofrezcan resultados.

“No me hicieron nunca caso, nunca…no hay una persona que no tenga ahorita tristeza en Zacatecas (…) pero no digas nada porque en las esquinas hay orejas, ¿por qué, por qué nos dicen eso?”.

Luego surgió una y otra vez, también, el tema de la presunta colusión u omisión de las policías en los hechos delictivos.

-“Tristemente pidieron ayuda cuando se llevaron a mi hijo y no llegó nadie porque había tres camionetas de policías municipales tapando las calles mientras se llevaban a mi hijo”.

-“Llegan hasta el final, llegan hasta que ya los llevan casi muertos”, agregó una persona.

-“No todos los policías son malos”, se sumó otra voz que refirió la desaparición de un familiar que era un efectivo evaluado, “¿por qué se lo llevaron?”.

-“Porque no quiso trabajar con ellos”, le contestó otra mujer.

En algún momento, una de las madres de familia le dijo a Juárez Trejo, “no nada más queremos que nos escuchen, queremos que hagan algo. No sabemos dónde están (…) le voy a decir si yo tuviera en mis manos la justicia de este país yo no permitiría que pasara todo esto (…)

-“¿Presentó la denuncia usted?, ¿está integrada la carpeta de investigación, todo?”.

-Todo lo que nos han pedido (…) nosotros queremos volver a verlos, nosotros queremos volver a abrazarlos. Mire usted está frío. Usted pareciera que fuera un muerto dentro de un ataúd porque usted no siente lo que nosotros estamos sintiendo (…) yo le pido al señor del cielo que jamás esté en nuestro lugar porque lo que nosotros no hemos deseado para nosotros, no lo deseamos para nadie señor. Yo no quisiera que ninguna madre estuviera pasando por esto…”.

En Busca de Una Esperanza

La marcha en Zacatecas denominada “Ni un paso atrás”, fue convocada por el Colectivo Familias en Busca de una Esperanza al que se integran en este momento 70 madres de familia que buscan a 91 personas, sus hijos e hijas desaparecidos en los municipios de Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, Jerez, Río Grande, Juan Aldama, Ojocaliente, Valparaíso y Miguel Auza.

El recorrido iniciado en el Jardín de la Madre alrededor de las 10 de la mañana tuvo una primera parada enfrente de la sede del Poder Legislativo.

Allí se hizo una primera lectura del posicionamiento de los familiares derivado de los trabajos realizados el pasado 9 de mayo en el Foro Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición por cometida por Particulares (LGDFyDP) en el Estado de Zacatecas.

En una segunda ocasión, se dio lectura al documento frente a la sede de la Secretaría General de Gobierno, en Plaza de Armas, donde se verificó el encuentro con Benito Juárez Trejo.

El documento suma 10 puntos que se integrarán a la Carta-Compromiso que los colectivos de familiares de víctimas de desaparición en el estado entregarán al gobernador Alejandro Tello Cristerna, para su firma, y asimismo, a los Poderes Legislativo y Judicial en el estado, y del que también se remitirá copia a organizaciones de la Ciudad de México y otras de carácter internacional.

El primero de los puntos del texto expresa la exigencia de que se reconozca por parte de Gobierno del estado el problema de la desaparición de personas en Zacatecas al considerarlo un primer paso para enfrentarlo y atenderlo. Y en el siguiente, a las víctimas como tutelares de derechos.

Agregan que debe establecerse un mecanismo entre instituciones y familiares de desaparecidos, incluyente y consultivo en el que puedan participar además, expertos externos para que les acompañen el proceso de la implementación de la LGDFyDP. Y una Comisión Estatal de Búsqueda cuyas funciones sean consultadas previamente con los colectivos de familiares de las víctimas, misma que deberá tener un titular elegido mediante un proceso público, consultivo y transparente.

Añaden el reclamo de la constitución inmediata del Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda en el que participen familiares, especialistas y organizaciones de la sociedad civil. Y la creación de una Fiscalía Especializada en la Investigación de Personas Desaparecidas, así como el que se fortalezcan las capacidades forenses en la entidad.

Ambos temas señalan, deben ser respaldados con los recursos humanos y materiales necesarios para atender la problemática al respecto, y ofrecer garantías científicas de sus resultados.

Se solicita asimismo que se desarrollen políticas públicas en materia de salud, educación, trabajo, vivienda y alimentación, dirigidas a las víctimas secundarias de desaparición. Así como la creación de la Ley de Declaración Especial de Ausencia por desaparición en Zacatecas.

Por último, reclaman un presupuesto suficiente para poder llevar a cabo las acciones y demandas anteriores, a la par de que su ejercicio atienda a criterios de transparencia y rendición de cuentas, todo, para que se haga efectiva la implementación de la LGDFyDP en Zacatecas, siempre con la participación de las familias de las víctimas de estos delitos.