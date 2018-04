La niñez, único eslabón donde es posible romper la cadena de la violencia: Martín Letechipía

Martín Letechipía, durante su intervención. Fotos: ALMA RÍOS

“No queremos sociedades del miedo, porque ellas lo que hacen es recluir”

Esta mañana fue inaugurado el Coloquio Hilos de Paz. Análisis de Prospectiva en Torno a la Cultura Artística para la Niñez Zacatecana

El único eslabón donde podemos romper la cadena de la violencia es en la niñez. No queremos sociedades del miedo, porque ellas lo que hacen es recluir, fragmentar, encierran, cancelan la vida pública; cancelan el espacio público porque no podemos habitarlo. La diversidad que no se gestiona genera conflicto”, dijo Martín Letechipía Alvarado, gestor y promotor cultural, en su mensaje de apertura al Coloquio Hilos de Paz. Análisis de Prospectiva en Torno a la Cultura Artística para la Niñez Zacatecana, inaugurado hoy en el foyer del teatro Fernando Calderón.

Sostuvo que en la infancia se define la salud mental de un adulto, y agregó en torno al arte, que sus variantes generan espacios de salud mental, por lo que debe pensarse dos veces al respecto cuando se priva a un niño a su acceso.

Ofreció, asimismo, un panorama de la niñez zacatecana con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2015, entre otros, que representa 37 por ciento de la población total en la entidad, por lo que es uno de los estados que tiene una de las mayores proporciones de infantes del país.

“Además, 23 mil niñas y niños zacatecanos de entre 5 a 13 años tienen que trabajar para poder sobrevivir, 10.6 por ciento carece de servicios de salud, 13.3 por ciento tiene sobrepeso u obesidad, y 18.1 padece anemia”.

Pero lo más preocupante en el terreno social, dijo, es que de acuerdo con la Asociación Civil Alto Al Secuestro, “ocupamos en el presente año, el deshonroso primer lugar en menores secuestradores”.

Instó entonces a que de la mano de la sociedad civil, las instituciones e incluso las iglesias, analicen las políticas culturales para que los recursos del erario hagan posible que la población se desarrolle y transforme para obtener una mejor calidad de vida.

En entrevista posterior, Letechipía Alvarado lamentó que no acudieran al evento el titular del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC), Alfonso Vázquez Sosa, y la correspondiente de la Secretaría de Educación del estado, Gema Mercado Sánchez, entre otros funcionarios invitados, y que no hubieran mandado representantes.

Asistieron la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) de Zacatecas, Lorena Lamas Arroyo, y en representación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), Luis Manuel Gallardo Pérez, subdirector de Capacitación del organismo, así como la subsecretaria de Desarrollo Artesanal de la Secretaría de Economía, Rosa Elvira Campos Álvarez, quienes tuvieron intervenciones para hablar del derecho humano a la cultura, y ofrecieron información de contexto de sus respectivas funciones y actividades.

Asimismo, expusieron los esfuerzos que se han hecho en respaldo de la población infantil para su acceso al arte y la cultura desde hace 10 años, las cabezas de la Escuela Popular de Arte del Programa de Estudios e Intervención para el Desarrollo Alternativo (PEIDA), Escuela Popular de Arte (EPA), Madgalena Collazo, y del suplemento infantil Marcelito, que edita La Jornada Zacatecas, mismo que surgió hace siete años justo para dar a conocer la actividad que estaban desarrollando los niños y niñas de la EPA en Tacoaleche, Guadalupe, dentro de los talleres de arte.

Representante de la CDHEZ en el evento, el subdirector de Capacitación, Luis Manuel Gallardo Pérez

Lorena Lamas, secretaria ejecutiva del Sipinna Zacatecas