Diputados de oposición reprueban actitud del gobernador ante críticas por la inseguridad

■ Oficialistas salen en su defensa y defienden trabajo del mandatario

Los llamados constantes del gobernador Alejandro Tello a no politizar ni usar para beneficio electoral el tema de la violencia, al referirse a las críticas y comentarios sobre la inseguridad por parte de actores políticos y sociales, fueron motivo de discusión este jueves en la 62 Legislatura local.

En los asuntos generales de la sesión ordinaria celebrada ayer, el diputado Luis Medina Lizalde subió a tribuna para exponer su opinión sobre la actitud que ha asumido el mandatario estatal ante los señalamientos en el tema de seguridad.

Dijo que esta postura se ha basado en descalificar a quienes emiten posicionamientos críticos, aseverando que los hacen con fines electorales. No obstante, señaló que este hecho demuestra “una gran preocupación de Tello por que el tema de la inseguridad no le afecte electoralmente a su partido. (…) Él no predica con el ejemplo y es el gobernador”.

El legislador sostuvo que los políticos tienen la responsabilidad de fijar posturas en torno a hechos públicos, pues “el político mudo, nadador de muertito, es parte del problema, no de la solución”.

Recordó que nunca en Zacatecas se habían abordado temas como la violencia, incluyendo homicidios, secuestros, desapariciones, con la frecuencia y apertura con la que ahora se está empezando a hacer.

Por ello destacó como preocupante que, “cuando por fin algunos actores políticos, y no todos, están animándose a fijar posturas al respecto, el gobernador dice que no hay que ser electoreros, que no hay que llevar agua para su molino. (…) Nos describe a un Alejandro Tello angustiado porque el tema de inseguridad le cueste votos al PRI en 2018”.

El diputado concluyó, en ese tenor, que el gobernador que se concebía como “fresco”, abierto a la crítica y dispuesto a la autocrítica, “se acabó. Parece que está padeciendo una adicción a la lambisconería, que quiere que todas las opiniones estén bajo su control”.

Hubo intervenciones en contra de lo expresado por Medina Lizalde, las cuales estuvieron a cargo de las diputadas del PVEM, Julia Olguín y Guadalupe Flores Escobedo.

La primera de ellas defendió al mandatario estatal, señalando que “hasta el día de hoy (…) hemos visto que el gobernador ha hecho su trabajo”. Recriminó la postura del legislador aseverando que “ustedes aprovechan cualquier debilidad de este gobierno para acabar con todo lo positivo que se ha hecho”.

Por su parte, la diputada Flores Escobedo apuntó que coincide con la necesidad de que los políticos expresen sus posturas, pero consideró que “pararse en tribuna para ofender y decir que todo está mal y no abonar es cuando se usa la política para poder ganar elecciones y engañar a la gente”.

Por último, Medina Lizalde cerró su intervención distinguiendo entre dos formas de “capitalizar la situación de manera oportunista”. Habló del detractor “que lo que quiere es golpear en vez de fijar una postura válida, fundamentada y legítima” y mencionó al “lambiscón que no pierde la oportunidad de decirle (…) coy su más apasionado defensor”. Concluyó que ambos extremos deben evitarse.

Otro tema tratado en asuntos generales fue el de las declaraciones hechas por el diputado federal por Morena, Alfredo Basurto, en el congreso de la unión, en las que utilizó un insulto para referirse al gobernador Tello Cristerna.

El asunto fue planteado por el priísta Carlos Peña Badillo, quien calificó de vergonzoso el hecho y llamó al diputado a que “no siga haciendo payasadas y ridiculeces en la máxima tribuna”.

Respecto a esta intervención, el legislador Medina Lizalde respondió que lo ocurrido en la Cámara de Diputados no se debe aprovechar para “distraer la atención de lo verdaderamente importante” que, dijo, es la grave situación de violencia que atraviesa Zacatecas.

“Considero que hay que tomar conciencia de en qué momento estamos viviendo y de qué es lo fundamental, porque la banalidad le hace mucho daño a la sociedad”, sentenció.