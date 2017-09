“El mexicano es el mejor migrante”: González Iñárritu

Una de las cosas que tenía claras el cinerrealizador Alejandro González Iñárritu al crear su instalación de realidad virtual Carne y arena, era que se entendiera la condición de los migrantes, “porque si entendemos algo somos capaces de amarlo… Si no lo entendemos, no tenemos posibilidad de hacer nada. En Carne y arena hay algo que trasciende lo político o la vulgaridad ideológica de un partido, porque la realidad de un ser humano es mucho más compleja que la de un puto partido político de mierda. Mi impulso creativo era poner a las personas, que ignoran la realidad de los migrantes, caminando junto a ellos, porque su realidad ha sido incomprendida”.

El director de 21 gramos agregó en la entrevista con La Jornada: “Llevo 15 años viviendo en Estados Unidos; cuando vives en Los Ángeles es difícil escapar del tema de los migrantes. Hay 5 millones, la mayoría ilegales, con historias poderosas, tremendas, que vas conociendo, y te das cuenta de que hay un sentimiento de orfandad. La primera vez que me acerqué al tema fue con mi película Babel, con el personaje de Adriana Barraza; después hice mucha investigación en la frontera y las historias me conmovieron muchísimo. Luego, en Biutiful, me volví a impactar con el tema de la migración en Europa, en una ciudad esplendorosa como Barcelona… Y como dice Alfonso Cuarón, soy inmigrante de primera clase, pero inmigrante al fin, y hace cinco años exploré unas cosas de realidad virtual; quería poner a la gente a caminar, no únicamente a observar a 360 grados, sino a caminar y que sintiera la arena en los pies. Pero en ese entonces no había tecnología para hacerlo, y cuando terminé El renacido platiqué el proyecto con Emmanuel Lubezki y tardamos un año en entender cómo realizarlo.

Las dos ideas que concretaron el proyecto fue que se desarrollara en la noche, porque nos ayudaba a esconder las limitaciones técnicas y a tener un sentimiento de vulnerabilidad; esos elementos resultaron muy poderosos. El origen se remonta hace cinco años, cuando comenzó todo este desastre que estamos viviendo ahorita.

Racismo cercano

Más adelante opina: Siempre ha existido un sentimiento etnonacionalista, de racismo, en Estados Unidos. Si bien en los estados de las costas son progresistas, el centro del país ha sido infectado de una situación tribal y esto ha ido permeando poco a poco hasta elegir a un líder de la supremacía blanca… Al ser inmigrante y vivir en una ciudad de inmigrantes se siente ese pulular racista que existe en gran parte de Estados Unidos; necesariamente percibes ese racismo, lo siento, me es cercano. Un par de veces he tenido experiencias desagradables. Pero el mejor inmigrante del mundo es el mexicano .

En referencia a esta obra, el director de Birdman señala: “Mi objetivo con Carne y arena siempre fue hacer una instalación artística que subordinara a la tecnología para explorar la condición humana. Nunca la pensé como una reacción política; no hubiera invertido esta cantidad de tiempo, de expresar lo que yo siento como ciudadano, mexicano, ser humano y artista. Hubiera sido mejor escribir un artículo o manifestar mi frustración con mis amigos. Esto lo hice como algo más ambicioso; no sé si lo logré o no, ahora coincidió con esta coyuntura política, que la hace parecer una reacción, pero no lo es. Esto habla de lo que dice Ai Weiwei: esto es una crisis mundial humanitaria… Hace un año fui con mi familia a Catania, en Sicilia, a recibir varios barcos de migrantes. Hice muchas entrevistas, y me di cuenta de que son las mismas historias, las razones de huida son las mismas: parecía que estaba hablando con centroamericanos y mexicanos. Para mí, Carne y arena es apelar a que esto no es un problema de mexicanos, sino mundial. De hecho en la instalación, en la parte de en medio, hay un homenaje a los africanos.