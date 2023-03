La 64 Legislatura aprueba iniciar juicio político en contra de titular de Seduzac

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Con 16 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, diputados y diputadas de la 64 Legislatura aprobaron el dictamen por el que se instaura el juicio político en contra de Maribel “N”, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno de Zacatecas. Chocan diputados: oposición expone las faltas de la funcionaria estatal y bloque oficial argumenta inconsistencias en el proceso, venganza personal y violencia política de género.

La discusión de dicho punto se dio luego de la modificación de la orden del día en la que se aprobó dejar la discusión y votación de este dictamen como único punto. Se inscribieron para hablar a favor del dictamen Ernesto González Romo, Priscila Benítez Sánchez, María del Refugio Ávalos Márquez y Juan Mendoza Maldonado. En tanto que para hablar en contra, Maribel Galván Jiménez, Violeta Cerrillo Ortiz, Armando Delgadillo Ruvalcaba, Analí Infante Morales y Armando Juárez, todos de Morena.

En un primer momento, el diputado de Morena, Ernesto González Romo, invitó a sus homólogos a votar a favor del dictamen recordando que la funcionaria se negó a comparecer ante la Legislatura y mintió para justificar su falta como ha quedado documentado. “Nadie puede negar que se vulneró el principio de rendición de cuentas y contrapesos entre los poderes del estado”, dijo desde tribuna el legislador.

“Por congruencia, por lealtad, por cariño con las maestras y los maestros, porque quiero que mi gobernador sea exitoso y tenga un equipo que le ayude a Zacatecas, voy a votar a favor y los invito a votar a favor de este dictamen”, concluyó el diputado antes de recibir de sus compañeras de partido los señalamientos de que lo hacía por venganza personal y que estaba cometiendo violencia política de género.

Para hablar a favor del dictamen también se inscribió la diputada Priscila Benítez Sánchez, quien cuestionó algunas prácticas al interior de la Secretaría de Educación y que están afectando al magisterio. En el mismo sentido lo hizo la legisladora Zulema Santacruz, quien consideró que la soberbia de algunos funcionarios del gobierno exige que los diputados actúen en consecuencia y votar a favor, dijo, es sentar un precedente que reivindica a Zacatecas para no ser comparsas de quienes pretenden estar al margen de la ley.

En su momento, el perredista Juan Mendoza Maldonado señaló que se llevar a juicio político a un funcionario estatal se trataba de un hecho inédito, y sentenció que la resolución emitida por la Legislatura es inatacable y no puede ser controvertida con ningún amparo, pero pidió que se cuide el procedimiento con pulcritud para tener una resolución incuestionable.

En contra, participaron legisladores y legisladoras de Morena. Quien primero lo hizo fue la diputada Maribel Galván Jiménez, quien señaló que el proceso del juicio está viciado e hizo un llamado a apegarse a principios de legalidad y seguridad jurídica. En tanto, su compañera Violeta Cerrillo insistió en que la funcionaria no compareció por falta de quórum y no porque no haya asistido, hecho que no afecta cuestiones constitucionales, pero sí al “ego de algunos diputados”, en ese sentido la diputada consideró el proceso como “ridículo”.

Finalmente, Armando Delgadillo Ruvalcaba argumentó también diversas irregularidades y dijo que es un proceso arbitrario en contra de la funcionaria porque no se especifica el perjuicio o un agravio en contra del pueblo zacatecano. Acusó que no hay argumentos suficientes para prejuzgar y lo que hay detrás es sólo una acción política. Al final de la discusión, el dictamen se aprobó con 16 votos a favor, uno en contra, de la diputada Violeta Cerrillo, y cero abstenciones. Cabe señalar que integrantes de la bancada oficial abandonaron el Pleno, pero aun así se logró la mayoría calificada necesaria.