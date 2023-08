Cuestiona diputada local al secretario de salud por su desempeño y seriedad

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

“Al secretario de salud, ese de la silla vacía, le exijo seriedad y respeto a la base trabajadora, exijo que respete las demandas; exijo que dote a los centros de salud y a los hospitales de los materiales para que se pueda tratar correctamente; exijo honre la bata blanca, ¿acaso le estamos pidiendo imposibles? ¿Por qué le tiene tanto resentimiento a la base trabajadora del sector Salud?, cuestionó a Uswaldo Pinedo desde tribuna la diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN), Karla Valdez Espinoza, quien además llamó al funcionario “corrupto” por haber aceptado un puesto para el que no estaba preparado.

El posicionamiento de la legisladora se dio en el apartado Asuntos Generales de la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles en la 64 Legislatura, desde donde Valdez Espinoza aseguró que los zacatecanos y zacatecanas sienten mucha impotencia no sólo por la violencia que se vive, sino por la falta de atención de las autoridades hacia la clase trabajadora, pues son más de 75 días de manifestación de los trabajadores de salud y no hay solución, solamente “oídos sordos”.

En ese sentido, la panista reconoció a los trabajadores de la salud quienes, a pesar del hostigamiento y la falta de insumos para realizar su trabajo, no han dejado de ver por la salud de la población del estado, lo que consideró “un actor de verdadera vocación” que a muchos otros funcionarios les falta.

“¿Por qué les cuesta tanto trabajo ser empáticos, por qué no tienen palabra para resolver? ¿A caso no quieren? O díganos bien de qué se trata toda esta situación porque en cualquier lugar del mundo estas cosas no pasan, al contrario, al trabajador de la salud se le trata dignamente ya que son todos ellos los encargados de brindar cuidados para que todas las personas tengan salud”, dijo la diputada que preside la Comisión Legislativa de Salud.

Además, la diputada consideró que “el coraje” que demuestran las autoridades hacia los trabajadores traspasa los servicios que se otorgan, pues no hay jabones, no hay suturas para microcirugías, no hay medicamentos oncológicos, los equipos están obsoletos y sin mantenimiento; y no hay insumos.

“Estamos viviendo un mal sistema de salud. No logro entender cuál es la estrategia por parte del secretario de la silla vacía” refiriéndose a Uswaldo Pinedo Barrios a quien señaló por haber hecho de los servicios un caos.