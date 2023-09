Por diferendo con Perú, el Presidente no irá a foro de la APEC

Por: La Jornada •

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que no acudirá a los trabajos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se realizará en noviembre en San Francisco, California, porque estará presente la mandataria de Perú, Dina Boluarte.

Aun cuando en agosto había confirmado su asistencia, explicó que a pesar de la invitación de su homólogo estadunidense Joe Biden, no estará en los trabajos en San Francisco porque no tenemos relaciones con Perú. Y es para ver lo de Asia-Pacífico y no queremos participar en eso, con todo respeto .

En la mañanera de ayer, señaló que en cambio le propuso al jefe de la Casa Blanca una posible gira a Washington –cerca de las mismas fechas de la reunión del APEC, en la segunda quincena de noviembre– para dialogar de diversos temas de la agenda bilateral, como cooperación para el desarrollo, migración y narcotráfico.

El otro planteamiento que López Obrador hizo a Biden es que el estadunidense vuelva a visitar pronto México y dio tres opciones: conocer el Tren Maya, el Corredor Interoceánico o la planta de licuefacción que la empresa Fortress instala en Altamira, Tamaulipas. Él ha sido muy amable, muy atento y son muy buenas las relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Vamos a ver , agregó.

Para analizar estas posibilidades, el mandatario mexicano recibió horas después de la conferencia de ayer al embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, quien al salir del encuentro evitó dar declaraciones.

En la mañanera, López Obrador aseveró que en caso de no concretarse un encuentro con Biden antes de terminar este año, se encontrarán en enero durante la siguiente Cumbre de Líderes de América del Norte, que se realizará en Canadá.

En cuanto a la relación con Perú, recordó que en su reciente gira por Colombia y Chile optó por rodear su espacio aéreo para evitar un escándalo si no le permitían sobrevolar por ese país.

Sin embargo, acotó, su gobierno sí autorizó volar sobre México a la mandataria peruana e incluso le permitió hacer una escala técnica para llegar a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.