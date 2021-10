Ratificación de mandato y reforma eléctrica, van: diputado Gerardo Fernández Noroña

El diputado federal por el PT, Gerardo Fernández Noroña, habló sobre las propuestas del presidente de la república. Foto: Andrés Sánchez

Durante su visita a Zacatecas, el legislador federal por el PT reiteró su intención de participar en la carrera rumbo a la presidencia de México

En conferencia de prensa, el diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, informó que está en Zacatecas para socializar dos temas importantes, que son la ratificación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador y la reforma constitucional en materia eléctrica, propuesta también por el mandatario nacional.

Con respecto al primer tema, precisó que se están realizando campañas municipales para lograr la ratificación, asegurando que la van a lograr, ya que la derecha está “tirada en el piso” porque no pueden ganar.

Con respecto a la reforma eléctrica, aseguró que también la lograrán sin recurrir al soborno, pues no son el PRI, además aclaró que ésta no pretende expropiar ni un tornillo, pero tampoco “ya no se les dejará robar”.

Finalmente, Fernández Noroña reiteró su intención por participar en la carrera rumbo a la presidencia de México, ya que, dijo, es un perfil idóneo si es que se quiere continuar con “una revolución sin violencia” y aconsejó al “compañero presidente” que no se meta en la elección del candidato, ya que ahora su función es ser el jefe de Estado.