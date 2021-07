La Consulta es una herramienta legal que fortalece la democracia: INE

El INE promueve la Consulta Popular para que participen los ciudadanos ■ foto: la jornada zacatecas

Con la primera consulta ciudadana del próximo primero de agosto, el Instituto Nacional Electoral (INE) organizó una serie de eventos para dialogar sobre lo que este proceso significa para la democracia del país.

En la última jornada de diálogo se habló sobre el proceso que se ha llevado para organizar la consulta, mencionando que las mesas receptoras que se instalarán no son las mismas que las casillas electorales, por lo que será necesario que las personas ubiquen su mesa para ejercer su derecho.

Por otro lado, se recalcó que este ejercicio es una herramienta legal que fortalece la democracia, ya que considera la opinión y sentir de la población ante una problemática que les ha afectado directamente durante años, pero también es cierto que el planteamiento de este es diferente al que se ha manejado de manera popular, de manera que no se busca necesariamente enjuiciar a los ex presidentes, sino someter sus decisiones a un escrutinio legal que determine si fueron benéficas o no y a partir de eso decidir el siguiente paso para quienes tomaron estas decisiones.

La población ha tenido el derecho a participar en este tipo de ejercicios desde siempre, pero no se había presentado la oportunidad de realizar uno de estos hasta que el Presidente de la República presentó al Senado la solicitud para que se pudiera llevar a cabo y fue considerada como viable por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que el próximo primero de agosto todos podrán ejercer su derecho garantizado por el artículo 40 constitucional.

Con las Jornadas de Diálogo del INE, se espera que la ciudadanía puedan tener toda la información necesaria para participar de la Consulta que se ha planeado, ya que al ser la primera vez que se considera un ejercicio como este, es necesario dar toda la información posible sobre esta y uno de los puntos más importantes es recalcar que las mesas receptoras tendrán que ser localizadas por los votantes con anterioridad, además de que podrán llevar su propia pluma o usar una de las del INE, sin mencionar que es importante que se mantengan las medidas sanitarias pertinentes para evitar contagios de Covid-19 durante la jornada.