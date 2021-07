Hay mucha provocación en caso Aguililla: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el 9 de julio de 2021. Foto La Jornada

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el caso de Aguililla, Michoacán, “hay mucha provocación, pero estamos actuando con responsabilidad” y anunció que será la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, la funcionaria federal encargada de acudir a la localidad y coordinar un plan de apoyo con programas federales.

En conferencia matutina en Palacio Nacional indicó que en la citada localidad “van al cuartel militar y tiran petardos, piedras, ayer con maquinaria destruyeron un helipuerto, y están en un plan provocador”.

El llamado que vuelvo a hacer es, dijo, “que no se caiga en una provocación, que se puede vivir con dignidad, sin pobreza, que es lo que estamos procurando con todos los programas del Bienestar, y que es en todo caso es preferible heredar a los hijos pobreza, pero no deshonra”.

Agregó que “me llama mucho la atención en Aguililla, que tengan maquinaria estos personajes, a qué se dedican, esas no son actividades lícitas”. Y destacó la labor de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional y de los marinos de Mexico, quienes, dijo, “actúan con responsabilidad, respetando los derechos humanos”.

El Ejecutivo federal informó que “hoy se reúnen representantes de diversas secretarias de Estado para la elaboración de un plan” de apoyo social, y recordó que en esa comunidad se instalará un Banco del Bienestar, el cual, dijo, ya fue autorizados, que se sumará a la implementación de programas sociales para la atención de jóvenes, becas y apoyo a adultos mayores y productores. “No sólo en Aguililla, sino en toda la región habrá un programa integral, se va a reforzar todo el plan de bienestar”, explicó.

López Obrador afirmó que se busca convencer y persuadir “a todos que no es el camino la violencia, no es con la confrontación como se van a resolver los problemas, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal, hay que enfrentarlo haciendo el bien”.

Aseguró que habrá trabajo para quienes así lo necesiten, en particular para los jóvenes, a quienes, dijo, también se les debe garantizar la oportunidad de seguir con sus estudios, y que los campesinos y pequeños propietarios tengan crédito, a través del programa Sembrando Vida.

También recordó que la pensión para todos los adultos mayores de 65 años ya es universal, y afirmó que no les faltará el apoyo, pues la meta es que todos tengan acceso a recursos para cubrir sus necesidades de alimentación y acceso a sus medicamentos.

En un mensaje a los habitantes de Aguililla aseguró que “estoy pendiente y que celebro que estén aceptando dialogar y buscar opciones, buscar alternativas, y que renuncien a la violencia. Ese no es el camino, no es el camino la confrontación, el hacernos daño, eso es contrario las creencias tanto religiosas como laicas, creencias humanitarias.

“Ni un buen católico puede aceptar a la violencia ni un evangélico ni de ninguna religión ni tampoco un libre pensador puede estar pensando que el camino es la violencia, ojalá y se vaya serenando la situación, pero vamos a dar la respuesta atendiendo necesidades, no con el uso de la fuerza”.