Pide CDHEZ justicia y proceso en apego a derechos para la médica zacatecana detenida en Durango

María de la Luz Domínguez Campos, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas ■ FOTO: SUSANA ZACARÍAS

■ La familia ha recibido el acompañamiento a través de asesorías psicológicas y legales

■ Exigirán que se garantice derecho a la presunción de inocencia de Azucena “N”

■ Al personal de salud no puede criminalizársele ante las deficiencias y fallas del Sistema Nacional de Salud: María de la Luz Domínguez

■ Dice que la información emitida por la Fiscalía General de Justicia de Durango no es exacta

Ante la polémica generada por el caso de la doctora de origen zacatecano detenida en Durango por el presunto delito de tentativa de homicidio, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) pugnará para que se garantice su derecho a la presunción de inocencia y se le garantice un debido proceso con la defensa adecuada.

Fue mediante redes sociales donde se dio a conocer el caso de lo que se presumía era la desaparición de la profesionista del área de la salud originaria de Zacatecas, quien se desempeña en el área de terapia intensiva de Covid-19 en el IMSS ubicado en la capital de Durango, sin embargo, el caso dio un giro inesperado cuando se notificó su localización, pero se encontraba detenida por parte de la Fiscalía General del Estado.

Según la instancia investigadora, la doctora Azucena “N” fue detenida por presunta negligencia médica, al ser acusada por su probable comisión en el delito de homicidio en grado de tentativa relacionada con el caso del internamiento de un magistrado que recibe atención médica por Covid-19; la Fiscalía aseguró que el proceso de detención se llevó conforme a la ley.

LA FISCALÍA DE DURANGO NEGÓ QUE SE TRATARA DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS DE LA PARTE ACUSADORA, NI PRESIÓN ALGUNA QUE LOS OBLIGARA A ACTUAR

Tras la liberación de la profesionista ante la presión ejercida por el sector médico del vecino estado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) lamentó la manera en la que se llevó a cabo el procedimiento contra Azucena, porque no se respetó la presunción de inocencia.

María de la Luz Domínguez Campos, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la entidad, reiteró que al momento de tener conocimiento del caso, iniciaron una investigación para dar con el paradero de su familia, además que descubrieron según las referencias de amigos y conocidos, que siempre fue estudiante modelo comprometida con su estudio y su trabajo.

Fue por ello que entabló comunicación con su homólogo del estado de Durango para solicitar de manera inmediata su intervención, porque la detención de la responsable del área Covid-19 del IMSS de la capital de Durango se dio de manera abrupta y en un lapso de varias horas sus familiares desconocieron su paradero.

“Hubo un exceso por parte de las autoridades de la Fiscalía de Durango, sin embargo, tengo conocimiento que durante la madrugada el juez de control determinó que la mujer pueda llevar a cabo su proceso jurídico penal en arraigo domiciliario, por lo menos ha sido puesta en libertad porque ya estaba en el Cereso Femenil de Durango, circunstancia que es muy lamentable”, puntualizó.

La ombudsperson mencionó que este tipo de circunstancias y de hechos deben de ser debidamente investigados en apego al respeto de los derechos humanos, y en el caso de la doctora Azucena dijo que la Comisión a su cargo estará al pendiente, sobre todo por ser una profesionista zacatecana; para ello mantendrá comunicación permanente con la Comisión homóloga del estado de Durango.

El acercamiento con los familiares ha sido uno de los aspectos fundamentales de la CDHEZ, quien se ha puesto a disposición y han ofrecido brindar el apoyo en caso de requerir en materia psicológica y acompañamiento jurídico que ellos requieran para la defensa de la galena.

“Es importante señalar que en este país y en el mundo ante esta pandemia, al personal de salud no puede criminalizársele ante las deficiencias y fallas del Sistema Nacional de Salud y en este caso, la información emitida por la Fiscalía General de Justicia de Durango es una información que no tiene datos exactos, que no mostró pruebas específicas, por lo tanto, solamente son informaciones generales sobre los que basan esta acusación sin embargo, lo importante es que se garantice su derecho a la presunción de inocencia y se garantice el debido proceso y la defensa adecuada y que esperemos que exista acceso a la justicia, a la verdad en este caso tan delicado”, finalizó maría de la Luz Domínguez.

Cabe señalar que el gremio médico tanto de Zacatecas como de Durango, al momento de conocer la situación legal de su compañera, comenzó a manifestarse para exigir la inmediata liberación e incluso amenazaron con abandonar las áreas Covid sin medir las consecuencias, a manera de presión para que la doctora zacatecana fuera liberada de lo que consideraron se trata de un caso con tintes políticos y hay tráfico de influencias.

La Fiscalía de Durango negó que se tratara de tráfico de influencias por la parte acusadora, ni presión alguna que los obligara a actuar y agregaron que la detención se originó a través de una denuncia que hizo el Instituto Mexicano el Seguro Social de Durango y se presumió se cuenta con evidencias y pruebas del delito, donde se mencionó que son videos de las cámaras de vigilancia que se tienen al interior del nosocomio.

Debido a ello, se mencionó que se continuará la investigación y según las pruebas presentadas, la doctora zacatecana podría ser vinculada a proceso a pesar de la postura del Colegio de Cirujanos Médicos de Durango, quienes denunciaron que su colega fue privada de su libertad sin orden de aprehensión y donde se violaron sus garantías civiles.