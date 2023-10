Extinción de fideicomisos del PJF no afectará a trabajadores: AMLO

Por: La Jornada •

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró ayer que la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) y la extinción de sus fideicomisos no apuntan contra los trabajadores de base del aparato de justicia, por lo que les pidió no dejarse engañar. Que no los engañen; el Congreso propuso quitar los privilegios a los de arriba, no a los de abajo , dijo en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

No van a salir perjudicados en nada; al contrario, van a ser beneficiados, porque lo que se debe buscar es bajar el sueldo y las canonjías a los de arriba, y subirlo a los de abajo. Eso es lo que se está haciendo, que no los engañen , agregó el jefe del Ejecutivo en el contexto del segundo día de protestas de trabajadores del PJF en distintas ciudades del país.

No se les va a reducir el salario ni se les van a quitar las pensiones, nada; es algo parecido, ni siquiera tan drástico y tan justo, a lo que se hizo en el Poder Ejecutivo. Que pregunten a sus empleados a quién se les disminuyó el sueldo, a quién se le quitaron prestaciones; no, fue arriba , subrayó.

Recordó que cuando empezó su gobierno el presupuesto de la Presidencia era de 3 mil 600 millones de pesos, y este año son 600 millones. O sea que hemos ahorrado 15 mil millones, los que ahora no quieren aportar en el Poder Judicial . Destacó que con esos 15 mil millones que se recuperarían con la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial, se podría beneficiar con becas a 2 millones de niños.

Ante el amago de que los empleados del sector harán una huelga, el mandatario expresó: “sí, van a hacer huelga de brazos caídos. Pues si siempre están (así).

“Dicen, por ejemplo: ‘vamos a hacer un paro’. O sea, pues si se van de vacaciones no sé cuánto tiempo, si no trabajan, o sea, se tardan… Bueno, hay miles de personas que tienen 10 años sin sentencia.”