Con años de desacato, Legislatura emite convocatoria para conformar su Órgano de Control Interno

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Por unanimidad, la 64 Legislatura aprobó de urgente y obvia resolución, la iniciativa por la que se emite la convocatoria pública y abierta para designar al titular del Órgano Interno de Control del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, la cual será publicada en el sitio web de este poder para que los interesados a ocupar el cargo se registren teniendo como fecha límite el próximo lunes 20 de junio.

En sesión ordinaria celebrada el 25 de junio de 2021, la Legislatura estatal elevó a la consideración del pleno, el procedimiento de designación de quien presidirá el Órgano Interno de Control del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas para dar cumplimiento a las bases de la Convocatoria Pública emitida para tal efecto por la 63 Legislatura del estado de Zacatecas en fecha 18 de diciembre de 2019. En el proceso de designación se registró la participación de ocho aspirantes, no obstante, ninguno obtuvo la votación requerida para su designación.

Como consecuencia de lo anterior, correspondió a esta Legislatura emitir una nueva convocatoria para elegir a un nuevo titular del Órgano Interno de Control, que deberá obtener el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, durará en su cargo tres años y no podrá ser reelecto y que para su remoción, se requerirá la misma votación de su designación.

De acuerdo con la fracción V del artículo 178 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, dentro de los requisitos para ser titular del Órgano de Control del Poder Legislativo se exige el de “gozar de buena reputación, no haber sido sancionado por responsabilidad administrativa mediante una resolución firme o no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena privativa de la libertad de más de un año; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte la buena fama en el concepto público, ello lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena”.

No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en reiteradas ocasiones se ha pronunciado en el sentido de que requisitos como los mencionados, contravienen el texto constitucional y algunos preceptos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo que es una forma de discriminación, porque para tasarla es necesario emplear una valoración subjetiva.

Debido a esto, la Legislatura local ha determinado abstenerse de exigir el requisito contenido en la señalada fracción porque la Comisión Legislativa tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, también para que los requisitos contenidos en la presente Convocatoria tengan concordancia con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por tanto, se convoca a la sociedad zacatecana en general, a los colegios y asociaciones de profesionistas, a las universidades e instituciones de educación superior y organismos no gubernamentales, a que postulen ciudadanas y ciudadanos para ocupar el cargo de titular del Órgano Interno de Control del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, el cual tiene que ser ciudadano mexicano, con pleno goce de sus derechos civiles y políticos; tener, cuando menos, 30 años cumplidos al día de su designación; contar al día de su designación, con título profesional, por lo menos, de nivel licenciatura en Derecho, Contaduría, Administración u otra relacionada en forma directa con las actividades de fiscalización, control interno y responsabilidades administrativas, expedido por institución legalmente facultada; contar con experiencia profesional, de cuando menos, tres años, en el control, manejo, fiscalización de recursos o responsabilidades administrativas; y no ser o haber sido dirigente de partido político o candidato a puesto de elección popular, ni ministro de algún culto religioso, en los cinco años anteriores a su designación.

Los interesados podrán consultar las bases en la página de internet del Poder Legislativo www.congresozac.gob.mx. Y en caso que no se registren aspirantes, corresponderá a la Junta de Coordinación Política determinar la forma de integrar la lista de candidaturas.