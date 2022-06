Aprueban remoción de Armando Delgadillo como presidente del órgano de Finanzas de la Legislatura

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Diputados de la 64 Legislatura se enfrascaron nuevamente en un debate de varias horas por el tema que ha permeado al interior de dicho poder desde el inicio de esta legislatura: el control del dinero al interior de este organismo. Esto luego de que se sometió a discusión y se aprobó con 16 votos a favor y 13 en contra, una nueva remoción del cargo como presidente del Órgano de Administración y Finanzas al diputado Armando Delgadillo Ruvalcaba.

Luego de que se dictaminara de manera pronta y expedita, en un récord de cinco días, el punto de acuerdo para acreditarle al morenista la existencia de una infracción consistente en vulnerar la autonomía del Poder Legislativo, por pedir a la Secretaría de Finanzas la retención de la ministración del recurso a este organismo, se aprobó que la mesa directiva que ocupa el priísta David González, en uso de sus atribuciones, imponga la sanción.

En la discusión para hablar a favor, el promotor del punto de acuerdo y de los llamados “apoyos humanitarios”, el diputado Enrique Laviada Cirerol, aseguró que no es un asunto de venganza política, pero los errores y las faltas de Armando Delgadillo son “sumamente graves” porque han puesto en entredicho la autonomía del Poder Legislativo.

Para hablar en contra se inscribieron los diputados Ernesto González Romo, Sergio Ortega, Armando Delgadillo Ruvalcaba y las legisladoras Violeta Cerrillo y Maribel Galván, todos de la fracción parlamentaria de Morena.

En un primer momento, González Romo calificó el dictamen como de “odio, rencor y venganza política” que lo único que hace es que la Legislatura se estanque en cuestiones internas y deje de lado los temas importantes que acaecen fuera y que le interesan a la gente, pues “este Congreso le cuesta a los zacatecanos 22 millones de pesos al mes, es decir, casi 200 millones en los meses que llevan, y han sido poco productivos en materia de creación y aprobación de leyes”.

Por su parte, la diputada Violeta Cerrillo señaló que el dictamen está repleto de errores, pues quienes retuvieron la ministración del recurso fueron la diputada Priscila Benítez Sánchez, como titular del Órgano de Administración y Finanzas, y el panista José Guadalupe Correa Valdez, como presidente de la Junta de Coordinación Política, ya que se depositó el dinero el 19 de mayo y ellos solicitaron que se dispersara hasta el día 25, por lo que calificó de absurdo el procedimiento que se votó.

En su turno, el legislador señalado, Armando Delgadillo Ruvalcaba, criticó que el bloque opositor continúe con su ambición de controlar las finanzas del Poder Legislativo mientras el trabajo legislativo es nulo, pues en nueve meses se han aprobado 79 leyes, de las cuales 59 son de ingresos de los municipios, por lo que 20 apenas han sido dictaminadas y aprobadas y la única reforma a la Constitución Política local que se ha propuesto, es al artículo 65, que buscaba revivir las llamadas “herramientas legislativas”.

“No vamos a claudicar, no vamos a sucumbir en la lucha en contra de un sistema político cuyas decisiones han girado en torno al dinero. Se ha acusado en esta tribuna que la causa de la parálisis legislativa es Morena y sus aliados, pero no, quien tiene paralizado al Poder Legislativo es la traición, la falta de calidad política, la falta de identidad y la ambición”, concluyó.

Disuelven grupo parlamentario del PES

En la misma sesión, con 16 votos a favor y 14 en contra, diputados determinaron que el Partido Encuentro Solidario (PES) no reúne los requisitos exigidos por la Ley Orgánica del Poder Legislativo para integrar un grupo parlamentario por lo que éste quedará disuelto en cuanto se publique dicha determinación, lo que generó indignación también entre diputados del llamado bloque oficial.

El diputado Ernesto González Romo calificó igualmente el dictamen como un hecho de venganza política y que atropella además los derechos políticos de las diputadas Zulema Yunuen Santacruz y Roxana Muñoz. “Si se aplicara esa misma regla a rajatabla, desaparecerían otros dos grupos parlamentarios, cuando menos”, dijo el legislador morenista.

“¿Esto le sirve a Zacatecas, le abona algo a la gobernabilidad del estado? Afuera hay crisis profundas en seguridad, economía, infraestructura. No creo que sea correcto perder el tiempo en vendettas políticas, no tiene caso seguir en esta dinámica”, añadió González Romo.

Por su parte, la diputada Violeta Cerrillo calificó también este hecho como un atentado contra la democracia, pues con ello están eliminando no la voz de dos diputadas, sino de 20 mil personas que votaron por este partido para llegar como grupo parlamentario, por lo que adelantó que se acudirá a tribunales para que se les haga respetar su derecho.

Finalmente, Zulema Santacruz detalló que el PES atraviesa por un conflicto interno meramente partidista que no debió ser trasladado a este escenario, pues incluso el tema de la dirigencia se encuentra judicializado, por lo que acusó a la Jucopo de ser la responsable de tomar esta determinación y a sus integrantes por pisotear sus derechos, y además, cometer violencia política de género.