Va la derecha española contra pacto de Pedro Sánchez

Las estimaciones oficiales de las delegaciones del gobierno en todo el país, que dependen del Ejecutivo, calcularon que en la movilización participaron más de 600 mil personas. El PP aseguró que fueron 2 millones. En Madrid, escenario de la protesta más numerosa, el partido de derecha estimó 500 mil personas, y el gobierno central 80 mil.

En cualquier caso, se trató de una de las marchas más numerosas de los últimos años. En Madrid, todas las calles del centro y la Puerta del Sol se inundaron de ciudadanos que portaban banderas españolas, pancartas y gritaban consignas: Pedro Sánchez, hijo de puta . No en nuestro nombre . No es una sede, es un puticlub (en alusión a la oficina central en la capital del PSOE); Marlaska maricón (en referencia al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha hecho de su homosexualidad una causa) y España cristiana, no musulmana , entre otras.

Hubo concentraciones en las principales ciudades de Andalucía, Valencia, Castilla y León, Murcia, Islas Canarias, Islas Baleares, Galicia y Extremadura. En Cataluña hubo protesta multitudinaria en Barcelona, mientras en el resto de ciudades, como Girona, Tarragona y Lleida, la afluencia fue menor.

El PP sacó a las calles a cientos de miles que, de forma pacífica, rechazaron los acuerdos que permitirán la investidura de Sánchez, sobre todo el que firmó con Junts per Catalunya (JxCat) y su líder, el ex presidente catalán Carles Puigdemont, el cual garantiza una ley general de amnistía a los separatistas imputados por causas vinculadas al proceso de independencia unilateral de octubre de 2017, además de que abre la puerta a una negociación para celebrar un referendo de independencia en los próximos cuatro años y a traspasar las competencias en materia fiscal a la región, con lo que Cataluña recaudaría todo lo que ingresa y no se aplicaría la política de redistribución de la riqueza con el resto de las autonomías más pobres como era hasta ahora.

En Madrid, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fue el orador principal: no nos callaremos porque lo que se está haciendo es lo contrario a lo que hemos votado. ¿Por qué tienen miedo a las urnas? Hay que construir un gran proceso de entendimiento, como en la transición y no caer en las provocaciones de la izquierda, que trata de demonizar las protestas. Que sepan que no nos van a intimidar .

Al final de las concentraciones del PP, miles se dirigieron, alentados por la extrema derecha de Vox, a las sedes del PSOE en diversas ciudades. En Madrid, por décimo día consecutivo se llevó a cabo una protesta en las inmediaciones de la oficina central del partido, en la que de nuevo se corearon consignas contra el pacto de investidura y contra Sánchez.