Sueldos del Tribunal Electoral rebasan el salario del presidente; superan los 120 mil pesos mensuales

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

En conferencia de prensa, el diputado local Ernesto González Romo adelantó que presentará una reforma a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (Trijez) para fijarle un plazo para que nombre al titular del Órgano Interno de Control (OIC), figura de la que carecen desde hace seis años y que les ha permitido aprovechar ese vacío para repartirse el presupuesto en sueldos que rebasan los 120 mil pesos, ganando más, incluso, que el presidente de México.

- Publicidad -

El anuncio fue realizado por el legislador luego de que el Tribual Federal Electoral determinara anular la convocatoria emitida por el Poder Legislativo local para nombrar al titular del OIC, argumentando que es el propio tribunal local el que debe hacer el nombramiento y que los diputados invadirían la independencia de este órgano autónomo, no obstante, dijo que aprovecharán esta sentencia para obligar al Trijez a que cumplan con la normatividad.

“Nos dice el tribunal federal que es atribución del propio órgano nombrar a su Órgano Interno de Control, bueno, lo que haremos será presentar una reforma a la ley orgánica para establecer esas facultades como propias del tribunal y poner un plazo para que haga el nombramiento, que no quede en la ambigüedad, que se haga el ordenamiento del Órgano Interno de Control, que terminen estos seis años de derroche y opacidad generalizados en el presupuesto del Tribunal Electoral local. Ya basta de que este tribunal maneje el presupuesto como si les perteneciera”, dijo el legislador.

González Romo aseguró que, durante estos seis años, el tribunal en cuestión ha aprovechado el vacío para repartirse el presupuesto: el magistrado presidente, expuso, tiene un ingreso bruto de 121 mil 071 pesos mensuales, “prácticamente el mismo salario que el presidente de la República y estamos hablando de un tribunal local”; pero, además, precisó, tiene un aguinaldo de 164 mil 879 pesos, cifras que nadie audita porque nadie los vigila.

Asimismo, el morenista señaló que el magistrado presidente se reparte un bono anual de 82 mil 439 pesos, en tanto que el resto de los magistrados, de 79 mil 648 pesos. Además, dos primas vacacionales: una en julio y otra en diciembre; y cada trimestre se dan un bono electoral de 117 mil 770 pesos para el caso del magistrado, y 113 mil 783 pesos para el resto.

“¿Qué pasaría si tuviéramos Órgano de Control en este tribunal? Como estos bonos no tiene justificación, como están fuera de la normatividad en materia de austeridad republicana, cualquier ciudadano podría ir a denunciar a los magistrados y el Órgano Interno de Control no tendría otra alternativa más que ordenar la devolución de los recursos. Obligaríamos a los magistrados a devolver todo el dinero fuera de la ley. Por eso no se ha hecho el nombramiento durante los seis años, por eso han sido omisos y por eso vamos a ir a la reforma para obligarlos a que nombren su Órgano Interno de Control”, sentenció González Romo.

De acuerdo con el legislador, el tribunal argumenta que no han hecho el nombramiento por falta de presupuesto para pagar la nómina de esta figura, argumento que calificó como mentira, porque de acuerdo con el avance financiero, el Trijez tiene recursos suficientes porque “abusivos como son”, lo que han hecho durante seis años es presupuestar los salarios del OIC y sus áreas, aunque no tengan nombramientos y al final del año “se reparten las economías”. En este momento, dijo, el tribunal tiene disponibles 2 millones 483 mil 692 pesos al corte de junio.

“Esta es una vergüenza institucional. Un órgano jurisdiccional no puede cometer esta serie de abusos, es indignante además que se resistan a cumplir con la ley, se supone que lo que hacen ellos es dictar sentencias, aplicar la ley y no la cumplen. Es verdaderamente inaceptable el derroche que se vive en el tribunal electoral local, y aprovecho las cámaras y micrófonos para hacer un llamado respetuoso a los magistrados y magistradas del tribunal local: no sean sinvergüenzas señores magistrados; no esperen hasta que este poder reforme su ley orgánica para obligarlos a nombrar el Órgano Interno de Control, cumplan con la ley del Sistema Estatal Anticorrupción. Zacatecas no merece magistrados que violenten la ley”, concluyó el diputado.