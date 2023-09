Tasa de víctimas en Zacatecas se redujo en un 6.4%: Inegi

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

SEGURIDAD. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública 2023 (Envipe), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Zacatecas la tasa de víctimas de delito se redujo en 6.4 por ciento y la tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes disminuyó en 8 por ciento.

En lo que se refiere a víctimas del delito, la encuesta señala que, en la comparación entre 2021 y 2022, la tasa bajó únicamente en siete entidades federativas, entre ellas Zacatecas, donde descendió un 6.4 por ciento.

En cuanto a la incidencia delictiva, el estado de Zacatecas registró, en 2021, un total de 22 mil 474 delitos, que bajaron para el año 2022 a 20 mil 680. Esto significa que, en la tasa por cada 100 mil habitantes según entidad, Zacatecas descendió ocho puntos porcentuales.

En cuanto a las víctimas por cada 100 mil habitantes para la población de 18 años y más por ciudad o área metropolitana de interés, la capital de Zacatecas se ubica con 27.8 por ciento, un puntaje más bajo que áreas como Aguascalientes (28.6), San Luis Potosí (31.7) o Guadalajara (32.1). La ciudad de Toluca fue la más alta con 36.0 por ciento.

En este sentido, comparado con 2021, en 2022 la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes bajó en cuatro entidades federativas (entre ellas Zacatecas), hubo alza en tres y veinticinco no presentaron cambios.

Por tipos de delito, en extorsión se registró un descenso de incidencia en los últimos años, al pasar de 7 mil 689, en 2021, a 6 mil 028 en 2022. En cuanto al robo total o parcial de vehículo, se tuvo también una disminución, al igual que en amenazas verbales, otros delitos (incluye secuestro, secuestro exprés, delitos sexuales como hostigamiento o intimidación sexual, exhibicionismo, intento de violación y violación sexual) y asalto en calle o en transporte público.

En cuanto al nivel de confianza en autoridades de seguridad pública, seguridad nacional, procuración e impartición de justicia, en el estado de Zacatecas, 93 por ciento de la población de 18 años y más identifica a la Marina como la autoridad que mayor confianza le inspira; seguida del Ejército, con el 90.5 por ciento; la Guardia Nacional con 79; la Fiscalía General de la República con 72.7, los jueces con 71.5, el ministerio público y fiscales estatales con 69.6; la Policía Ministerial, Judicial o de Investigación con 68.5, la Policía Estatal con 59.4, la Policía de Tránsito, 49.5 y la Policía Preventiva Municipal, con 46.7.

La encuesta indica que, en comparación con el 2021, en 2022 la tasa de prevalencia disminuyó en siete entidades federativas, aumentó también en siete y no tuvo cambios en 18. En 2022, las tasas más altas se registraron en Ciudad de México, con 31 mil 876; estado de México, con 31 mil 182 y Tlaxcala, con 27 mil 115. Las tasas más bajas se presentaron en Chiapas, con 12 mil 536; Veracruz, con 13 mil 597 y Oaxaca, con 15 mil 214.

Las entidades federativas con mayor prevalencia delictiva tanto en hombres como en mujeres fueron el Estado de México (34 mil 693 para hombres y 28 mil215 para mujeres) y Ciudad de México (32 mil 661 para hombres y 31 mil 178 para mujeres).

Asimismo, destaca que, a nivel nacional, de 69.3 por ciento de denuncias en las que se inició una investigación, en 46.1 por ciento el resultado fue no pasó nada o no se resolvió la denuncia y 31.4 por ciento resultó en trámite. Lo anterior se traduce en que 77.5 por ciento de las denuncias no arrojaron conclusión alguna. El resultado fue positivo para la o el denunciante en 15.5 por ciento de los delitos en los que se inició una investigación. Lo anterior significa que, en 2022, 1.2 por ciento de los delitos cometidos tuvieron una represalia.