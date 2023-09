Llamado a la unidad, la prioridad en Morena de cara al proceso electoral

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

En conferencia de prensa, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Rubén Flores Márquez, informó que luego del Consejo Nacional del partido celebrado este domingo, la tarea que dejó la coordinadora del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, es que fortalecer las tareas organizativas en todos los estados y llamar a la unidad, por lo que aseguró que se hará un llamado a todos los líderes y quienes entiendan que la 4T es un movimiento colectivo en el que se deben dejar de lado los intereses personales y los de grupo.

Esto luego de que se le cuestionará por el caso del ex alcalde Ulises Mejía Haro, a quien desde su propio partido se le atacó y que hoy es quien coordina los comités que apoyaron a Sheinbaum Pardo en el proceso interno de Morena. Al respecto, Flores Márquez señaló que el llamado es para todos y todas, pues no se dará paso a fracturas o desencuentros porque lo que se debe de cuidar es la unidad y no cometer ningún error, sino más bien enfocarse en la unidad como lo pide el presidente López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum.

No obstante, señaló que hay personajes que tienen observaciones por parte de la Comisión de Honor y Justicia del Movimiento, por lo que como Consejo Estatal serán respetuosos de los estatutos del partido y la posición de la comisión mencionada, pero, reiteró, la responsabilidad que tienen es llamar a la unidad de todos y todas y fortalecer al movimiento de cara a las elecciones presidenciales en 2024.

“Nosotros, desde Zacatecas, queremos mandar un mensaje positivo en el sentido de que estamos listos para afrontar las tareas que se avecinan para 2024. Hoy Zacatecas, el Comité Ejecutivo Estatal, ya tiene por lo menos un Comité de Defensa de la Cuarta Transformación en cada uno de los distritos electorales del estado y todos ellos con la clara idea de fortalecer la Cuarta Transformación y así llevar a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en 2024 a que se convierta en la primera mujer presidenta en la historia del país”, dijo Flores Márquez.

Por ello, recalcó el llamado al trabajo conjunto y coordinado para llevar a cabo un proceso bueno y fructífero que lleve a Morena a una victoria contundente en 2024, primero en la presidencia de la República con Claudia Sheinbaum, pero también en el estado para ganar el congreso local. “Ni un voto a los conservadores, ni un voto a la derecha, ni un voto al frente cínico. Vamos para que el movimiento pueda consolidarse para 2024 y por ello haremos un trabajo institucional, responsable, que fluya a todas y todos”.

“Y nos dejó una tarea importante Claudia Sheinbaum, que es buscar a las compañeras y compañeros que simpatizan con el compañero Marcelo Ebrard para que nos ayuden a seguir fortaleciendo el partido Morena. Todas y todos son necesarios, no hay que subestimar a nadie, hay que pedir la concordia, la serenidad de las y los compañeros porque sólo así tendremos éxito en 2024”, dijo el líder morenista para concluir, no sin antes anunciar que a partir del 17 de septiembre Sheinbaum Pardo realizará una visita por varios estados de la República y en cuanto se conozca la fecha para Zacatecas se comunicará.