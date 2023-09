Una fecha que nos parte por la mitad: premio de Artes 2023

Por: La Jornada •

El 11 de septiembre, día del golpe contra el presidente Salvador Allende, cometido hace 50 años, “es una fecha que nos parte por la mitad en mi país”, dijo el reconocido director y documentalista chileno Patricio Guzmán Lozanes (Santiago, 1941), en la conferencia donde se anunció que ganó el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2023 en Chile.

“Cuando estamos reunidos no hacemos más que querernos. Eso tal vez se recupere en un tiempo en este país y volvamos a tener una mirada parecida”, añadió el cineasta e investigador a través de una teleconferencia difundida por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio chileno, desde Santiago.

Guzmán es el autor de la conocida trilogía documental Chile, la memoria obstinada (1997), Nostalgia de la luz (2010) y El botón de nácar (2015), entre otras obras.

El jurado resolvió por unanimidad entregarle el galardón por su extensa obra, que “tiene un compromiso esencial con la justicia social y muy profundamente con la verdad y la memoria. Su creación y punto de vista generoso y respetuoso inevitablemente nos asombra.

“Su temática es siempre el país entero. Es un autor cuya mirada personal nos convoca y lo convierte en un cineasta reconocido en el mundo. Lo que él ha hecho alimenta nuestra inteligencia. Su visión nos une y nos engrandece como país.”

Guzmán, quien radica en Francia, al agradecer la distinción afirmó: “Me gusta Chile. Me gusta filmarlo. Me gustan los pequeños acontecimientos y los grandes. Me encanta estar en un traveling constante con Chile y no voy a cambiar ya de tema. Es muy tarde. Gracias”.

El también académico sostuvo que comparte con todos sus compatriotas y colegas este premio, al que le adjudicó un carácter especial, pues un reconocimiento “que recibes en tu patria es más importante que los otros porque siempre estás pendiente de qué pensará el pueblo chileno cuando ve una película mía”.

Carolina Arredondo, ministra chilena de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, destacó que el premiado es un “creador tan trascendental. Su obra nos va a ayudar a amplificar, a generar la reflexión para que nunca más en nuestro país vuelvan a suceder las atrocidades que sucedieron y la fractura”.

Por su parte, Rosa Devés Alessandri, rectora de la Universidad de Chile, dio las gracias a nombre de esa casa de estudios “por esa obra que trasciende generaciones, que nos hace entendernos, nuestra historia y memoria en estos días tan importantes que conmemoramos los 50 años del golpe y cuando la verdad, la justicia, la memoria están presentes”.

Numerosas personas e instituciones de Chile se sumaron a la felicitación al teórico del cine, entre ellas el Centro Cultural Estación Mapoco, la Cineteca Nacional de Chile, el Centro Arte Alameda, el Sindicato de Actores, Actrices, Trabajadores y Trabajadoras de las Artes Teatrales de Chile, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural de Chile.

La batalla de Chile, la lucha de un pueblo sin armas relata lo ocurrido en Chile entre 1972 y septiembre de 1973. Es un testimonio de la efervescencia política y social durante la Unidad Popular y las consecuencias del golpe de Estado posterior.

La revista estadunidense Cineaste definió a ese documental como “uno de los 10 mejores filmes políticos del mundo”. La revista The New Yorker reportó que era “un filme mayor, espectacular, filmado con sensibilidad” y Vincent Canby, desde el diario The New York Times, la saludó como “un filme épico”; además, ha ganado múltiples premios internacionales.