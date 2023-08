1. Editorial gualdreño 594

Por: JÁNEA ESTRADA LAZARÍN •

Editorial Gualdreño 584

Los libros de texto y la NEM

“La Nueva Escuela Mexicana se trata de un paradigma educativo que reconoce que en la vida

escolar hay personas de diferentes pueblos, grupos y comunidades, con distintas condiciones de

salud, migración, orientaciones sexuales, identidades de género y estilos de vida; donde se

expresan lenguas de diversos grupos étnicos, con preferencias culturales y políticas distintas”, 1 lo

anterior se puede leer en un artículo publicado por Gabriela Rodríguez y llegué a él ante la

necesidad de esclarecer en qué consiste este nuevo programa educativo, sobre todo por la

discusión suscitada en torno a los nuevos libros de texto gratuito que distribuirá la SEP en este

ciclo escolar.

Comencé a revisar los libros mencionados impulsada por la curiosidad, dada la cantidad de

críticas y comentarios que aseguran que estos textos son “inadecuados” para nuestras infancias

porque contribuyen a una “malévola estrategia de manipulación para que los niños reciban un

adoctrinamiento comunista”; también leí y escuché que están mal redactados, que tienen errores

de redacción y muchas imprecisiones, sobre todo en lo relacionado con temas científicos. Debo

decir que efectivamente hizo falta una corrección de estilo más escrupulosa; detecté algunos

errores de concordancia en algunas frases y también hay mapas e infografías que debieron

revisarse más detalladamente, ni hablar; pero, no encontré ese elemento “adoctrinante” del que

tanto se sigue comentando, ni mucho menos considero que “deban quemarse”, como algunos lo

han sugerido.

Hallé una liga en la que se pueden ver todos los nuevos libros. 2 La primera sorpresa es que

ya no hay libros de español, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales como los que me

tocó a mí tener cuando era niña; en los de ahora los abordan en cuatro campos formativos: a)

Lenguajes, b) Saberes y pensamiento científico, c) De lo humano y comunitario, y d) Ética,

naturaleza y sociedades; y consideran siete ejes articuladores “que vinculan los temas de

diferentes disciplinas con un conjunto de saberes comunes”: 1. Inclusión, 2. Pensamiento crítico,

3. Interculturalidad crítica, 4. Igualdad de género, 5. Vida saludable, 6. Apropiación de las culturas

a través de la lectura y la escritura, y 7. Artes y experiencias estéticas. Con este nuevo modelo, se

pretende que los estudiantes lleven a la práctica lo aprendido en el salón de clases y lo apliquen a

la vida cotidiana en su comunidad. Una forma similar de aprendizaje se aplica ya desde algunos

semestres en el Tec de Monterrey, si no con igual estructura, sí con la misma visión de que el

aprendizaje basado en proyectos resulta más efectivo, y ha funcionado.

Estos son los libros para primaria: Múltiples Lenguajes (arte, cultura, literatura,

matemáticas); Nuestros saberes (libro para alumnos, maestros y familia); Proyectos comunitarios;

Proyectos de aula; y Proyectos escolares. Hay, además, otro específicamente diseñado para los

profesores: Un libro sin recetas para el maestro y la maestra, una guía para que el docente tenga

elementos para utilizar los libros como herramientas de aprendizaje y para seleccionar cuáles de

los proyectos pueden llevarse a cabo en su comunidad; sí, hay que hacer una selección y hacerlo

dependerá del docente, quien funge como facilitador.

Revisé especialmente los de Múltiples lenguajes de educación primaria, que tienen

relación con arte, cultura, literatura e historia, las áreas de mi interés y a las que me dedico

profesionalmente desde hace años. Encontré no sólo textos bien documentados, sino

innovadores, divertidos y que fomentan el pensamiento crítico. En todos los grados incluyen

temas y ejercicios dedicados a la apreciación estética y la historia del arte, lo que habla del interés

de quienes los elaboraron por acercar a los alumnos a las manifestaciones artísticas, a lo

relacionado con la literatura, el teatro, la música, la arqueología, la historia y las artes plásticas; es

verdad que desde años anteriores ya se incluían estos temas, pero no con la puntualidad con que

se hace ahora. Fomentan la visita a los museos, el regocijo ante la belleza, la reflexión acerca de la

responsabilidad que tienen las infancias por contribuir a la construcción de un mundo mejor. Es

cierto: no en todos los lugares hay museos, pero, existe la posibilidad de que los estudiantes hagan

un proyecto en el que puedan hacer uno, de tipo comunitario, en el salón de clase. No sólo eso,

los libros son interactivos, tienen en diferentes páginas códigos QR que al escanearse ligan la

información con videos muy interesantes para complementar el proceso educativo; el uso de

tecnologías es algo que debe considerarse en la educación y se está haciendo, qué bueno.

Seguiremos hablando del tema.

Que disfrute su lectura.

Jánea Estrada Lazarín

[email protected]

