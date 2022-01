Nuestra lucha es para los que vienen adelante y les están dejando contaminación: De la Rosa

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

¿Qué opina de la foto del presidente Andrés Manuel López Obrador desayunando con Carlos Slim? Le pregunto a Don Roberto de la Rosa, el campesino y activista nacido en Salaverna, Mazapil, quien se ha convertido en el símbolo de la resistencia en contra de la minería extractiva en Zacatecas y en el principal opositor del desarrollo en la zona de la empresa minera Frisco, perteneciente al magnate mexicano.

Lo que demuestra esa foto, contesta De la Rosa vía llamada por WhatsApp el 31 de diciembre, porque desde mayo de 2021 no hay señal telefónica en la zona, me dice, es “el compadrazgo” existente entre Slim y López Obrador. “No creo que López Obrador quiera actuar contra Slim. Está difícil. No peleamos por lo mismo. No defendemos cualquier cosa. Esta lucha de nosotros es para lo que vienen adelante y les están dejando contaminación”.

Desde que inició el embate de la minera en el pueblo de Salaverna, ya casi inexistente salvo la propiedad de De la Rosa, el hostigamiento hacia su persona no ha cesado, sin embargo, la justicia pocas veces ha estado de su lado, pues incluso, me cuenta con una risa irónica, ahora le han dictado a él medidas cautelares para que no se acerque a donde trabaja “el mastodonte cabrón, ese”, un trabajador de la mina con quien el activista sostuvo una riña.

“Estamos bien traumados de lo que nos están haciendo. No podemos pasar. No podemos entrar”, dice, pues cada vez más los límites para desplazarse de lo que fue si tierra se ven reducidos. Además, refiere que les han mandado patrullas de la policía preventiva para vigilarlo que no interrumpa las labores de la mina. “La preventiva ahora está para servir a los particulares y no al pueblo”, lamenta.

Además, ya no es sólo la empresa la que se ha convertido en su rival. Ahora tiene alianza con otros poderes, como el gobierno municipal y el estatal. “Estamos peleando contra todos. Yo estoy consciente de lo que hago, estamos haciendo lo que se debe, es nuestra Matria. Nuestro suelo nos lo profanaron y nos lo mancillaron”, dice Roberto de la Rosa, quien se identifica además con la letra del himno nacional mexicano, al convertirse en el soldado que defiende la osadía del “extraño enemigo” que ha profanado su suelo.

“Es bonita la letra del himno nacional, pero mejor que no la canten porque ahora resulta que es un delito ponerla en práctica. Defender la patria es un delito. Pero si no lo hacemos así, de qué otra manera nos pueden hacer caso”, se escucha detrás de la bocina telefónica. “La autoridad no trabaja para todos”, remata.

Y su hipótesis de que él lucha solo contra la mina y sus aliados se le ha demostrado con la publicación de la fotografía del empresario Carlos Slim desayunado con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. “Nosotros luchamos por la vida, ellos traen la muerte. Ojalá que mañana amaneciera un gobierno socialista de a de veras, no de mentiras como este”, concluye con la aseveración como su deseo para un nuevo año.