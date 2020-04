El próximo lunes, serán reanudadas en Zacatecas, vía Internet y televisión, las actividades escolares en nivel básico

S erá mediante la “Estrategia de Educación a Distancia» y el programa “Aprende desde casa», consistentes en proveer de materiales educativos por los dos medios mencionados, informó la titular de la Seduzac

70% de la población en zonas urbanas tiene conectividad a Internet, mientras que 40% de los habitantes en zonas rurales cuenta con ella; asimismo, la totalidad de familias tiene televisión: Gema Mercado

Gema Mercado Sánchez, titular de la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac), informó que este lunes se reanudarán las actividades escolares en el nivel básico, a través de la llamada “Estrategia de Educación a Distancia” y del programa “Aprende desde casa”, consistentes en proveer de materiales educativos vía Internet o televisión.

En conferencia de prensa virtual, la funcionaria dio a conocer que 70 por ciento de la población en zonas urbanas tiene conectividad a Internet, mientras que en zonas rurales alcanza 40 por ciento, además de que prácticamente la totalidad de las familias cuenta con televisión.

No obstante, dijo que el personal que labora en el sistema educativo se adaptará a las condiciones de cada familia en particular, de manera que se implementarán otras medidas en caso de que no se pueda acceder a los contenidos educativos.

Refirió que estas iniciativas se implementarán durante las siguientes semanas, pues el Gobierno federal, mediante la Secretaría de Educación Pública, ha notificado que el 17 de mayo podrán reanudar actividades de manera presencial los niños en cuyos municipios no haya casos de personas contagiadas de Covid-19.

Mercado Sánchez informó que en Zacatecas son 16 los municipios donde podrían reanudarse las actividades escolares el 17 de mayo, que serían Pinos, Villa Hidalgo, Noria de Ángeles, Villa González Ortega, Juan Aldama, Juchipila, Apozol, Jalpa, Huanusco, Tlaltenango, Tepechitlán, Mezquital del Oro, Atolinga, Santa María de la Paz, Apulco y Momax.