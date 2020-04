Se trabaja en acuerdo interinstitucional para atención de enfermos de Covid-19: Tello

El antiguo Hospital Civil, ubicado en Guadalupe, fue habilitado para atender a pacientes contagiados de Covid-19 ■ foto: andrés sánchez

■ Afirma que el estado tendría capacidad para atender a derechohabientes tanto del IMSS como del ISSSTE y sin cobro alguno

■ Lo que se busca es que los pacientes contagiados puedan estar aislados en un solo lugar y no que el IMSS e ISSSTE tengan los propios

En el posible caso de una emergencia sanitaria por contagiados de Covid-19 en Zacatecas, el estado tendría capacidad para atender a derechohabientes tanto del IMSS como del ISSSTE y sin cobro alguno, pues los gastos estarían a cargo de las instituciones mencionadas y el estado, sin embargo, aún no se ha llegado a un acuerdo nacional con esta propuesta que se espera se apruebe en esta semana por parte de las autoridades de salud, informó el gobernador Alejandro Tello Cristerna en el programa “Consultorio Radiofónico” del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión (Sizart).

A decir del mandatario estatal, lo que se busca es que los pacientes contagiados puedan estar aislados en un solo lugar y no que el IMSS e ISSSTE tengan los propios, sino que en este caso puedan atenderlos en la Uneme o el Hospital de Fresnillo para tener a los demás nosocomios libres de pacientes con Covid-19 para que puedan atender sin mayor riesgo otras enfermedades, pero, reiteró el gobernador, aún no hay una respuesta concreta a nivel federal con respecto a esta propuesta pero, se espera que sea positiva.

Asimismo, destacó que no se les cobrará en caso de que así se aprueba porque este es un tema de instituciones, es decir, el Seguro Social y el ISSSTE son los que tendrían que dar los insumos y el costo al Sector Salud pero no a las personas: “tengan la tranquilidad de que en ningún momento se estará cobrando absolutamente nada”, subrayó Tello Cristerna, para agregar que “esa es bronca de las autoridades del IMSS, del ISSSTE y de nosotros” quienes tienen que llegar a un acuerdo pero nunca el paciente tendrá que temer por lo económico.

A pesar de que aún no se tiene una fecha concreta para que se apruebe el acuerdo, el gobernador confió en que sea durante el transcurso de esta semana, pero auguró que será positivo como lo fue con el caso de las pruebas para detección de Covid-19, las cuales realiza para mayor agilidad el estado. Pero la realidad, dijo, es que el Sector Salud nunca negaría la atención a las personas, pues es un tema de humanidad y hay un gran profesionalismo por parte de los actores involucrados.

Minutos más tarde y a través de sus redes sociales, Tello Cristerna dio a conocer que con la idea de fortalecer la atención de pacientes vulnerables al Covid-19 por padecimientos asociados, se adquirieron dos equipos ambulatorios de hemodiálisis, además de que se consiguieron dos aparatos que permiten pronosticar y monitorear la evolución de la insuficiencia renal.

Zacatecas, de los estados con menos

casos y decesos por Covid-19

Luego de que el subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell detallara en la conferencia de prensa del domingo por la noche que hasta el momento Zacatecas junto con Durango y Michoacán son los estados con mayor letalidad, es decir, donde se pueden presentar más riesgo de morir a causa de Covid-19, Alejandro Tello consideró que las estadísticas “pueden dar la información que quieran obtener de las mismas”, pero Zacatecas es de los estados que menos casos tienen y decesos también, aseguró.

En este sentido, lo que se está haciendo todos los días es dar un seguimiento puntual para saber cuántos decesos se tienen con base en la cantidad de población del estado y hacer varios juegos de números para la toma de decisiones. Afortunadamente, señaló, hay pocos casos todavía y la gran mayoría han sido negativos, entonces lo que se tiene ahora más que una estadística, es panorama en el que hay que estar prevenidos con un sector salud preparado, con la sana distancia y quedarse en casa.

Por tal motivo, reiteró que dependerá mucho cómo avance si la gente no entiende el llamado y las indicaciones del Sector Salud. Para tal caso, adelantó que se están generando una serie de ordenamientos de “observancia estatal” para evitar que los municipios tengan esfuerzos aislados y brindar también las herramientas legales para dispersar a la gente de los espacios públicos en los que se concentran. Esto luego de varias quejas de alcaldes y habitantes quienes señalan que el 30 por ciento de la población en los municipios no está respetando el llamado a no salir.

La medida se hará para “apretar más” en ese sentido, pero jamás con la idea de reprimir, ya que sí se utilizará la fuerza pública, pero para rondines e invitar a la gente a que se vaya a sus casas, en espera de que no se den situaciones más graves y que por responsabilidad propia los ciudadanos se aíslen, concluyó el mandatario.