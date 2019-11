Calaveritas literarias

Autora: Perla Sierra Rojas

Residencia: Ciudad Madero, Tamaulipas, México

José Guadalupe Posada

Dulce y blanca cada año,

se le ve morando a ella;

silenciosa lleva el alma,

que refleja ya su pena.

¡Mírala bien, Guadalupe!

Ahora la tienes más cerca.

Puedes ver a su silueta

caminando en la Alameda.

¡Dime ya, mi Guadalupe!

si están sus enaguas volando,

en su ala de feroda

siguen tus flores flotando.

Regresa algún día, Posada,

y dibújame un boceto;

que te escapes de su lado

pa’ decirme tu secreto.

Que no sepa de mi llanto

al extrañar de tu ingenio

grabados en todo el mundo

que añoran tu talento.

Mira que suerte la tuya,

nunca lo imaginaría.

¡La Catrina y alebrijes

serían tú compañía!

La Catrina

Muy sonriente te apareces,

cuando nadie te ha llamado.

Ahora tengo el pendiente

si el diente me has pelao.

Vete a rodear a los malos

que de esos estamos hartos;

usan puñal y cuñetes

y hasta niños se han robado.

No te acerques, Huesuda,

tampoco al musicón,

quien te baila y te canta

al ritmo de un buen danzón.

No te fijes en Don Juan,

quien hornea en la noche,

y la cena ya va a estar

con tamales y chile atole.

La señora del gran Pedro

no la mires por lo pronto;

dicen que ella es capaz

de hacerte versos y todo.

Mira bien, Catrina linda,

vamos haciendo un trato:

tú te llevas a mi gato

y descansas largo rato.

La llorona

He recorrido caminos

recogiendo polvo blanco.

No sabes lo lamentable

por lo que me ves llorando.

Imagina las tinieblas.

Los llantos de aquellos niños

profanan tumbas ajenas

por haberles yo perdido.

El corazón se desangra

a voluntad del latido.

Mis ojos pierden el brillo

y hasta la cuenca ha caído.

Quiero embriagarme un día

para agarrar valentía;

no pensar que aún sentía

y ahogarme en agonía.

Subo las noches en pena

hacia la luz de las velas;

tamalitos y atole;

qué buena está la verbena.

Ya no regreso a la Tierra

a que me coman gusanos.

El huipil y mi rebozo

ya mordieron los mundanos.

Que dure la fiesta, señores,

cinco o seis días más.

Que el tequila no se acabe

y del mole quiero más.

Este arroz ya se coció Mauricio Garcés

Que hipocresía la mía

que lloro ante la luna.

No olvido que me decías

que tenía yo la fortuna.

Mauricio, bendito seas.

Mamacita, bestia mía,

me gritabas por las calles

como yo lo merecía.

Baila, Mauricio querido,

con tus frases tampiqueñas.

Que la pasión se desborde

al ritmo de todas ellas.

Quiéreme, Mauricio, esta noche

llévame al más allá;

no me dejes con las ganas

de bailar el chachachá.

Garcés Garcés Garcés,

la porra se escucha al cielo.

Arroja flores naranjas

que me invadan todo el cuerpo.

Este arroz ya se coció.

¿Por qué no te tengo cerca?

De seguro has de estar con la Flaca blanca esbelta.

«No te preocupes, amiga,

que las traigo ya bien muertas.

María Félix y Dolores

me acompañan a la puerta”.

Hoy lloro sobre tu tumba,

Garcés, papito querido.

Esta herida me atormenta

al pensar que ya te has ido.