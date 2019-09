Trabajadores de Compañía Cervecera de Zacatecas exigen reinstalación de 35 compañeros despedidos

Fotos: ALEJANDRO ORTEGA NERI

Señalan que los despidos se han realizado en el lapso de un mes y medio

Desde anoche mantienen bloqueados los accesos a la planta perteneciente a Grupo Modelo; no ha habido respuesta de la empresa

Desde las 11:30 de la noche de ayer martes 17 de septiembre se encuentran bloqueados los accesos a la planta de la Compañía Cervecera de Zacatecas perteneciente a Grupo Modelo, por parte de miembros del Sindicato Independiente de Trabajadores de la empresa, quienes exigen se reinstale a 35 compañeros que han sido despedidos en el lapso de un mes y medio.

Hasta el momento, no ha habido respuesta de la empresa y solamente ha acudido al lugar personal de la Secretaría de Gobierno para buscar una solución, pero aún no hay respuesta positiva, ya que, además de esta exigencia que tienen, reclaman que a dos años de haber constituido su sindicato, éste no les ha sido reconocido a pesar de que lo conforman más de 700 trabajadores de los mil 350 que tiene la empresa.

Por el momento, si no hay respuesta inmediata, el bloqueo seguirá de manera indefinida.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.