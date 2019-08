Llegaron al estado 6.6 millones de pesos asignados por el Fondo Minero

El último paquete de 6.6 mdp se usará para escuelas y algunas vialidades ■ foto: la jornada zacatecas

■ Se destinarán a los municipios de Fresnillo, Cuauhtémoc, Guadalupe y Calera

■ Según el Centro de Análisis e Investigación Fundar, de los recursos para Zacatecas asignados entre 2014 y 2017, falta reportar 39.92% otorgado a municipios y 31.88% a Gobierno estatal

Del total del recurso asignado a Zacatecas por el Fondo para el Desarrollo de las Zonas Mineras entre 2014 y 2017, informó el Centro de Análisis e Investigación Fundar.

Según la investigación de Fundar, en lo que respecta a Zacatecas, se entregaron mil 430 millones 215 mil 315 pesos a municipios, de esta cantidad sólo se reportó una inversión de 945 millones 63mil 76 pesos, lo que significa que se desconoce el uso que se dio a 485 millones 152 mil 239 pesos.

Por su parte, Gobierno del Estado recibió la suma total de 858 millones 129 mil 289 pesos y reportó un gasto de 584 millones 580 mil 220 pesos, por lo que falta justificar el paradero de 273 millones 548 mil 969 pesos.

Antes de que se desvelara que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) no exigió comprobantes de la administración del Fondo Minero, y que no haya certeza para corroborar si las obras se realizaron, pues la Sedatu no publicó actas o registros de acuerdos de los Comités de Desarrollo Regional sobre el ejercicio del gasto, el subsecretario de Minería, Francisco Quiroga, desglosó el egreso que los gobiernos de Miguel Alonso y Alejandro Tello ejercieron de 2014 a 2017, todo esto en su cuenta oficial de Twitter el pasado 23 de agosto.

“Minería responsable = progreso y bienestar. Hoy el Fondo Minero hizo ministraciones de recursos ya asignados a #Zacatecas por >6.6 millones: acceso y escuelas en @FresnilloMx (4.4M), escuelas en Cuauhtémoc (1.4 M), vialidad y escuela en Guadalupe (611k) y Calera (100k) #AsíSí”.

El Fondo Minero es un recurso que se otorga a los municipios y estados con actividad extractiva para invertir en infraestructura con impacto social, en medio ambiente y desarrollo urbano. En Zacatecas, del gasto reportado ante la Sedatu, se usó 68.8 por ciento para infraestructura, 9.71 por ciento en obra eléctrica, 8.89 por ciento en educación, 8.45 por ciento en obra hidráulica, 2.1 por ciento para beneficio social, 2.05 por ciento en deporte y cero por ciento en medio ambiente.

En la misma situación que Zacatecas se encuentran los gobiernos de Durango, Chihuahua, Sonora, Coahuila, entidades que se llevaron el 80% del Fondo, y otros estados a los que también se les entregó una partida económica, como San Luis Potosí y Querétaro. A nivel nacional hay un faltante de 3 mil 17 millones de pesos.