Sin aclararse, el destino de 5 mil millones de pesos observados por la ASF en la última década

Los casi 2 mil millones de pesos que se detectaron con alguna anomalía en la cuenta pública 2016 y, en concreto, los mil 653.5 millones de pesos que se etiquetaron por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como “recuperaciones probables” no son los únicos recursos que en Zacatecas aún esperan por ser aclarados o recuperados por el Gobierno Federal.

Desde hace 10 años hay observaciones de la ASF acumuladas y que no han sido resueltas por las autoridades estatales. El monto cuya aplicación está por explicarse supera los 5 mil millones de pesos.

El órgano fiscalizador hace un recuento de los resultados que ha habido en las revisiones a las cuentas públicas desde el año 2000 al 2016 y el total de los recursos pendientes por “recuperar o aclarar” es de 5 mil 8 millones de pesos.

Del 2000 al 2006 sí se resolvieron todos los señalamientos realizados por la auditoría; no obstante, a partir de 2007 se han ido sumando los recursos observados por alguna irregularidad y que no han sido aún aclarados.

De ese primer año quedaron pendientes 42.2 millones de pesos, al siguiente ejercicio no resolvieron las observaciones de 173.3 millones y en 2009 la cifra fue de 5.7 millones.

Del dinero que en 2010 fue detectado como “probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal” aún no se ha dado una explicación acerca de 156.1 millones de pesos, en 2011 fueron 48.7 millones, de 2012 están pendientes 200 mil pesos y de 2013, mil 388.9 millones.

Los últimos tres años arrastran las cantidades de 889.3 millones de pesos en 2014, 650.1 millones en 2015 y la que se dio a conocer recientemente en la cuenta pública 2016, que es de mil 653.5 millones de pesos.

Godezac, con más

observaciones en 2016

En cuanto a la cifra de esta última revisión de la ASF, se destaca que es Gobierno del Estado de donde provienen la mayoría de los recursos señalados como dinero “por recuperar o aclarar”, después de que se encontraran irregularidades en su manejo.

En concreto, el fondo que presenta una mayor cantidad de presupuesto observado es la de las Participaciones Federales que tuvieron anomalías en la aplicación de los Capítulos 1000 de Servicios Personales, el 3000 de Servicios Generales y el 6000 de Obra Pública.

En el primer caso, con documentos remitidos a la ASF por la Secretaría de Finanzas, se expone que se destinaron a los pagos del Capítulo 1000 un monto cercano a los 2 mil 500 millones de pesos. De esta cantidad se aclaró una parte pero quedó sin comprobarse el destino de mil 120 millones 885 mil 100 pesos.

Este monto que no ha sido explicado se refiere a erogaciones hechas para el pago de nómina de la Secretaría de Administración, de gasto educativo y eventuales, así como para aportaciones a la seguridad social y el pago de laudos.

En el Capítulo 3000 se señalan irregularidades por la contratación de “servicios profesionales” por conceptos como asesoría fiscal, vigilancia, mantenimiento de equipo de cómputo y publicidad, los cuales no fueron comprobados.

Estos dos ámbitos, junto con el de obra pública, hacen una cantidad de 903 millones 420 mil 500 pesos, la cual se advierte como probables daños o perjuicios a la hacienda pública y a la fecha no ha sido aclarada ni recuperada.

Tras este recuento, la auditoría concluye que “el Gobierno del Estado de Zacatecas no cumplió una gestión eficiente y transparente de los recursos de Participaciones Federales a Entidades Federativas 2016”.

Otros de los fondos auditados y en los que las observaciones aún no han sido solventadas es el de “Proyectos de Desarrollo Regional”, en el que se tuvieron en 2016 casi 2 millones de pesos, los cuales quedaron en su totalidad sin ser aclarados.

También está, entre otros, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en el que hay un probable daño a la hacienda de cerca de 12 millones de pesos por la adquisición de un software llamado “plataforma lighthouse”, que es un “georreferenciador de teléfonos móviles”, y el cual desde el inicio tuvo fallas en su operación y no cumplió con las especificaciones técnicas de funcionalidad que fueron contratadas.