No se obstaculizarán las investigaciones del caso de “La “Estafa Maestra”: Pérez Magaña

En su visita a Zacatecas, el secretario federal de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, aseveró que no obstaculizará el trabajo que realizan las instancias encargadas de revisar la trasparencia de recursos, en el caso de la llamada “Estafa Maestra”, en cuya operación se desviaron 7 mil 670 millones de pesos en contratos ilegales, viéndose involucradas 11 dependencias federales, 8 universidades y más de 50 funcionarios.

En este sentido, el funcionario federal minimizó el caso y dijo que dichos señalamientos no habían sido corroborados, que tampoco existe un procedimiento sobre este caso, por lo que corresponderá a las instancias correspondientes aclarar esta situación.

Apuntó que la indicación que ha recibido del presidente Enrique Peña es que la administración de la secretaría sea transparente y abierta para clarificar cualquier situación.

Por ello existe una buena coordinación para trabajar con la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En otro tema, comentó que se trabaja en el blindaje de los programas sociales para el próximo proceso electoral. Y habrá un trabajo coordinado con los institutos electorales de todos los estados.

Aclaró que no habrá retrasos ni falta de pagos a los beneficiarios. En estos meses habrá una capacitación intensiva, dirigida a todos los trabajadores de la secretaría para manejar el tema electoral.

Advirtió que no sólo habrá sanciones administrativas para aquellos que hagan mal uso de los programas sociales, sino que ya existen sanciones penales.

El funcionario, acompañado del gobernador Alejandro Tello Cristerna, y la alcaldesa de la capital, Judit Magdalena Guerrero López, inauguró el comedor comunitario Los Jaralillos, en la colonia Colinas del Padre, para el cual se invirtieron cerca de 200 mil pesos.

Ahí anunció que se abrirán otros 80 comedores más, y se pretende llegar a 100, lo cual beneficiará a miles de personas en situación vulnerable en todo el estado, como madres jefas de familia, adultos mayores, personas con discapacidad, menores de edad, entre otros.

En su mensaje, el gobernador Alejandro Tello Cristerna reconoció la labor de la dependencia federal, pues este tipo de acciones dignifica la vida cotidiana de las familias zacatecanas al dotarlas de alimento diario.

Reconoció que algo que ha impactado a su administración es la violencia que originan grupos delictivos por pugnas entre ellos, por lo que tiene claro que es importante invertir al tema de educación, salud, cultura y deporte.

