Prevén diputados citar a periodo extraordinario para designar a fiscal a general de justicia

Este inicio de año se espera que los diputados locales citen a un periodo extraordinario de sesiones para llevar a cabo la designación del fiscal general de justicia del estado de Zacatecas.

Antes de concluir el periodo de diciembre, en la 62 Legislatura local se aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, órgano autónomo que sustituye a la dependencia centralizada del Gobierno estatal: la Procuraduría.

En estos momentos el Congreso local aún no retoma sus actividades normales, dado que apenas la próxima semana comenzarán las sesiones de la comisión permanente. Los tiempos legislativos marcan que será hasta marzo cuando reinicien los trabajos ordinarios.

No obstante, la legisladora Norma Castorena Berrelleza expuso que “nosotros estamos avisados de que posiblemente vamos a ser convocados a abrir una nueva sesión para poder sacar el tema de la fiscalía. (…) Tengo entendido que se va a hacer una reunión extraordinaria porque los tiempos al parecer ya están encima”.

Para el nombramiento del fiscal, recordó, los diputados recibirán la lista de candidatos y elegirán “al que consideremos que tiene el mejor nivel”.

Apuntó que esta decisión es “bien complicada” por el clima de inseguridad que vive la entidad. Ante esto, agregó que “yo creo que la persona tiene que tener, aparte de la capacidad profesional, mucha estrategia y mucho para poder actuar”.

Sostuvo que desde la Legislatura nombrarán a la cabeza de la fiscalía y, después, será el nuevo titular el que se encargue de designar a los encargados de los distintos departamentos y fiscalías como la relacionada con el tema anticorrupción.

Aparte de estar esperando a que se convoque este periodo extraordinario para abordar el nombramiento del fiscal general de justicia, la diputada expuso que buscará en esas sesiones previas a iniciar el trabajo ordinario tratar lo relativo a su iniciativa de Ley de Voluntad Anticipada.

Expuso que, aunque todavía no esté dictaminada, está teniendo reuniones con distintos sectores como el de la Iglesia Católica para aclarar en qué consiste esta propuesta y, de esa forma, evidenciar la necesidad de que se apruebe.

En este sentido, expuso que “tienes que cabildear para que no se confunda porque, si no lo cabildeas, si no lo platicas, aclaras y explicas cómo es la ley se va a tomar a que pueda ser otra cosa y a mí me interesa mucho. Soy la primera que espera que sí lo abran (un periodo extraordinario) a ver si la logro subir para aprobación”.