CDMX se prepara para las demoliciones

De haberse cumplido el Reglamento de Construcciones vigente en la Ciudad de México se hubieran evitado las 228 muertes, o al menos la mayor parte de las que se registraron a consecuencia del sismo, que sacudió a la capital del país el pasado 19 de septiembre, afirmó el ex secretario de Protección Civil local, Elías Moreno Brizuela.

En entrevista señaló que dicha normatividad indica en su artículo 71 que inmuebles como escuelas, hospitales, edificios públicos y de condominios deben actualizar su Constancia de Seguridad Estructural cada cinco años o después de un temblor intenso.

Recordó que el 7 de septiembre pasado ocurrió un sismo de magnitud 8.2; sin embargo, las autoridades capitalinas no hicieron las revisiones de los inmuebles citados, que de haberse hecho se hubieran detectado los daños en las edificaciones.

Por el ello, el ex funcionario consideró que se puede configurar el delito de negligencia contra las autoridades capitalinas, ya que si el Sistema de Protección Civil (de la ciudad) hubiera revisado, por ejemplo, todas las escuelas, seguramente hubiera cerrado el (colegio) Rébsamen, el Tecnológico de Monterrey y otros edificios.

Moreno Brizuela recordó que el 20 de marzo de 2012 se registró un sismo de magnitud 7.8, que no causó víctimas, sin embargo, como secretario de Protección Civil en la administración capitalina pasada se ordenó la revisión de 5 mil 700 inmuebles, de los cuales fueron desalojados 271 edificios, entre los que destacaron 21 escuelas y dos hospitales.

Esta bien que hoy se plantee mejorar el Reglamento de Construcciones, pero con el vigente no hubiera habido lo que pasó y hoy estamos lamentado, que es la muerte de 228 personas. Un fallecimiento es muy grave si se puede evitar.

Denuncias ciudadanas

El ex funcionario, quien actualmente preside la organización Unidos por un México de Pie, señaló que hay muchos ciudadanos que preparan denuncias contra quien resulte responsable de la negligencia en que incurrieron las autoridades de este gobierno, las cuales presentarán ante las procuradurías generales de la República y de Justicia capitalina.

En ese sentido, se pronunció por investigar y castigar a los responsables de esta tragedia. Recordó que en la anterior administración había 6 mil brigadistas especializados en protección civil, 400 bomberos y policías capacitados en rescate profundo, un gabinete de crisis y reacción inmediata, que ahora no funcionaron.

