Ultimátum de la FIFA contra el grito “eh…¡puto!”

Por ello, la FMF emitió un comunicado la tarde de ayer titulado Llamado a todos los incondicionales, en el que pide a ti, que no te importó lo que te costó y que ya estás en Rusia , y que nunca has dejado de creer en nuestra selección , te queremos pedir tu apoyo para evitar el grito, pues las posibles sanciones son graves , y si se suspende un partido o si te expulsan del estadio, perdemos nosotros . Remata: Gracias incondicionales, vamos con todo .

En tanto, el técnico del Tricolor, el colombiano Juan Carlos Osorio, informó que la federación mexicana hará un comunicado ante la FIFA , y en lo personal consideró que el grito que se ha hecho clásico en los partidos de la Liga Mx y que ha aflorado en la eliminatoria mundialista de Concacaf, no tiene nada que ver con eso (insultar) y más bien es un tema de interpretación y algo que se tiene que manejar entre federación y FIFA .

Eso es un cántico, la interpretación está abierta al debate , dijo Osorio en rueda de prensa. “Algunos lo entienden como un atropello, un insulto. Sin ser mexicano –orgulloso de dirigir a esta selección–, creo entender el propósito del grito y nada tiene que ver con discriminar. Seguro en otras culturas hay peores gritos que generan violencia”, expuso.

Luego de un día de descanso en el torneo, la actividad se reanuda en el Grupo A, liderado por Rusia, con tres puntos, con los choques entre el anfitrión y Portugal (un punto), campeón de Europa, en el estadio Spartak de Moscú. Mientras que en Sochi, México (un punto) enfrentará a Nueva Zelanda, que no ha sumado.

Osorio, fiel a su costumbre, anunció cambios en su alineación, no obstante, una de sus cartas más constantes es Héctor Herrera, quien ha jugado 20 de los 25 partidos dirigidos por el colombiano. No creo que sea inamovible ni indispensable; trato de hacer mi trabajo siempre al ciento por ciento, es sólo demostrarle confianza y tratando de hacer las cosas bien , dijo en conferencia a la que ambos asistieron.

“Jugaré en la posición que el profe me pida. Me siento bastante cómodo, se requiere mucha responsabilidad, pero también estás en contacto con la pelota y con el juego”, agregó Herrera, quien en el partido ante los lusos se quedaba anclado en la retaguardia. Esta nueva posición me gusta, me tengo que olvidar de atacar un poco y defender más , expuso el jugador del Poorto.

Regresó Lozano