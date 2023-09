Benefician a más de 464 mil los programas de Secretaría del Trabajo en CDMX

–Tener personas jóvenes, que en su mayoría son mujeres; es un fenómeno sociológico interesante porque es real que las mujeres participan menos en actos de corrupción. También se han emitido una serie de manifiestos con fotografía y nombre de cada persona conciliadora, se han colocado cámaras. El diseño de las oficinas es transparente, es como una pecera, eso genera un impacto porque saben que están siendo observadas, además de los señalamientos de que todos los trámites son gratuitos y un teléfono para denunciar en el Ministerio Público o en la Contraloría.

–A partir del cambio de la Junta de Conciliación y Arbitraje a los Centros de Justicia Laboral, ¿qué tanto se ha avanzado en el rezago de expedientes?

–En tan sólo cuatro meses pasamos de 155 mil a 132 mil expedientes, logramos este avance muy importante a partir de mayo que representó en un total de 23 mil expedientes gracias a cambios sustanciales ordenados por la doctora Claudia Sheinbaum, entonces jefa de Gobierno, quien estableció una nueva coordinación en la junta donde se acabaron con muchas malas prácticas. Había un intento de la junta previa que el rezago se iba a terminar en 2054, eso es absolutamente inviable en la Ciudad de México. Fue así que se redefinió una nueva meta para que en un lapso no mayor a cuatro años concluyan todos los expedientes existentes de la Junta de Conciliación, por eso se va a contratar más personal. Es fundamental comunicar que no son expedientes, son 132 mil familias o personas que no han accedido a la justicia laboral, que fueron víctimas de despidos injustificados, que son los casos más recurrentes.

–A partir de la reforma laboral a nivel nacional, ¿cómo se han beneficiado los trabajadores de la ciudad?

–En materia de pago de utilidades las empleadoras reportaron en 2022 un pago a sus trabajadores de 33 mil millones de pesos, y para mayo de 2023 las empresas reportaron el pago de 87 mil millones de pesos para ese rubro, lo que representó un incremento de 120 por ciento. Esto tiene que ver con la generación de conciencia de los empleadores, que ha sido el trabajo de los últimos años del presidente de México Andrés Manuel López Obrador a través del diálogo fraterno con los empresarios, como también lo ha sido el aumento al salario mínimo, además de las vacaciones que aumentaron a 12 días.

–En el ámbito político se ha hablado de usted para encabezar la candidatura de la alcaldía Magdalena Contreras o incluso la Cuauhtémoc, ¿para cuál va?

–Ambos espacios han sido extraordinarios. En Magdalena Contreras la gente me ha abierto las puertas de sus casas, el acompañamiento y la fuerza de su población, de su comunidad, de su pueblo, ha sido un pilar fundamental para mi carrera política. En Cuauhtémoc también hemos caminado junto con los vecinos del distrito 12, también hemos caminado juntos, lo que me llevó a tener una representación popular en el Congreso de la Ciudad de México. Conozco ambos territorios, y creo que a través de la experiencia y del conocimiento que se ha generado, pues podríamos participar sin ningún problema ayudando a que la población tenga bienestar.

–¿Le gustaría volver al ámbito legislativo?

–Estaremos donde sea necesario en el proceso de transformación, ahí estaré en el Ejecutivo federal, en el Ejecutivo local o bien, por supuesto que en la representación popular. En 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador me brindó la confianza como representante distrital y luego como candidato a representante popular del primer Congreso de la Ciudad de México, donde ganamos la elección gracias al voto de la gente.