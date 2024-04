Marchan docentes y estudiantes para exigir que encuentren al profe Chayo

Por: La Jornada Zacatecas •

Un contingente de maestras y maestros marchó la tarde de este martes desde la escalinata del edificio de la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac), con destino al Congreso del Estado con el objetivo de manifestarse y contribuir a la pronta aparición con vida del maestro José del Rosario Urrutia Aguilar, conocido como “profe Chayo”, quien fue extraído de su domicilio la madrugada del pasado 21 de abril en el municipio de Ciudad Cuauhtémoc.

Fabiola Torres, directora de una primaria de la comunidad Paso de Méndez, en Genaro Codina, describió al profe Chayo como un maestro destacado, con una trayectoria intachable y una persona comprometida con su trabajo docente, con la sociedad y su comunidad.

La directora pidió el apoyo de la sociedad zacatecana, de autoridades educativas y de seguridad, para que el profe pueda estar de vuelta con su familia y en su escuela. Fabiola Torres también expresó que la seguridad es un tema vigente en el estado y en todo el país, que existe confianza en el apoyo de las autoridades y en que “en las siguientes horas ocurra algo positivo”. Además, pidió no dar tinte político a esta manifestación.

“Sabemos todos a lo que venimos. No deberíamos estar aquí, pero todos conocemos a Chayo, de una u otra manera, creo que todos coincidimos en que le están pasando cosas que no deberían pasarle a nadie… mucho menos a gente como Chayo”, expresó el maestro Víctor Hugo Montoya, previo a la toma del carril de extrema derecha del bulevar metropolitano.

Trascendió que algunos directivos no habrían facilitado la participación de compañeros docentes en esta movilización. “Ya si no entienden esto, olvídense, no van a entender nada”, comentó a propósito el orador.

El contingente de maestras y maestros, a los que se les unieron también jóvenes ex alumnos del maestro Chayo, ingresaron al carril de extrema derecha a la altura de la Seduzac con el resguardo de elementos de la Dirección de Policía de Seguridad Vial (DPSV).

“¡Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos!”, “¡Auxilio, auxilio, un maestro está perdido!”, “¿Qué pedimos para Chayo? ¡Justicia!”, “Maestro secuestrado ¿y dónde está el estado?”, “¡Chayo aguanta, el maestro se levanta!”, “¡Maestro callado, seguro diputado!”; fueron las consignas que se gritaron durante la marcha.

Al llegar al Congreso del Estado, el contingente esperó a que las y los diputados de la 64 Legislatura, que se encontraban en sesión, tomaran un receso para atenderlos. Su intención era hacerles llegar un pronunciamiento para que lo leyeran en Tribuna.

Después de esperar en el vestíbulo del edificio, las y los manifestantes ingresaron a la galería, donde escucharon, junto a los productores del campo, que ya se encontraban en ese espacio, el diálogo entre diputados de distintos partidos, que había subido de tono previamente y asemejaban “un programa de Paty Chapoy”, en palabras de uno de los ciudadanos que se encontraba sentado en las butacas del recinto.

Las maestras y exalumnas que portaban carteles con leyendas como “¡Queremos de regreso a mi profe Chayo!”, permanecieron de pie pacientes frente a la Tribuna, mientras algunas personas desde las butacas coreaban “Tribuna, Tribuna”, y alguien gritaba “Maestros y campesinos, dando cátedra a los diputados”, entre otras expresiones y silbidos.

Ante el prolongado intercambio de los congresistas, los manifestantes presionaron para que se hiciera lectura del documento que elaboraron; cediendo su tiempo para esta lectura, el diputado Ernesto González Romo.

En el oficio que fue leído por la diputada presidenta, Martha Elena Rodríguez Camarillo, los trabajadores de la educación señalan la agudización de la violencia a partir del sexenio de Felipe Calderón, solicitan a la Legislatura su intervención “en las instancias correspondientes, para que no se nos obstruya nuestra labor por la presencia del crimen organizado” y piden también su pronta gestión ante las autoridades correspondientes, para conseguir la aparición con vida del maestro José del Rosario Urrutia Aguilar.

“Sea cual sea el trabajo o actividad de las personas, a ninguna se la deben de llevar, a ninguna la deben de desaparecer, a ninguna se le debe de privar de su libertad, hoy nos manifestamos por los maestros, campesinos, obreros, médicos, enfermeras, por los ciudadanos, por el pueblo en general”, concluye el escrito firmado por el magisterio de Zacatecas.