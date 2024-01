Johana Tablada: se dispararon las mentiras de EU contra Cuba

La Habana. Quienes conocen la trayectoria de Johana Tablada se refieren a ella como una mujer que siempre pintó para grandes cosas. Cuentan las leyendas habaneras que en sus épocas de dirigente estudiantil seducía con su ímpetu y sus magníficos discursos a miles de jóvenes cubanos en las calles y en las universidades de la nación caribeña. Formada en los agitados años 80, hija de revolucionarios y nieta de una colombiana que se enamoró perdidamente de su abuelo, un científico que la conoció en Medellín en los años 40, esta mujer lleva más de 30 años en el mundo de la diplomacia y maneja hoy la dirección de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, tal vez uno de los cargos de mayor responsabilidad de la cancillería, pues ningún país como el gigante vecino del norte incide tanto en el destino de la isla desde que –hace más de seis décadas– decidió bloquearla económicamente.

Esta mañana llegó derrochando sencillez y brillantez al recinto donde delegados de 29 países participan en una versión mejorada y aumentada de la Operación Verdad, la multitudinaria rueda de prensa que dio el comandante Fidel Castro hace 65 años para desmentir una ola de calumnias contra el naciente gobierno revolucionario.

Con el mítico Malecón de La Habana como telón de fondo, habló con La Jornada, con franqueza y firmeza, sobre las relaciones Cuba-Estados Unidos, en los albores de este año electoral que –según la mayoría de las encuestas– puede derivar en el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

–¿Qué sentido le ve usted a que se realice hoy una nueva versión de la Operación Verdad después de 65 años de la original?

–Creo que ahora, más que nunca, es imprescindible seguir luchando por la verdad, pues si bien es cierto que en algunos aspectos el mundo ha cambiado mucho, también lo es que en otros no tanto. La agresión comunicacional contra Cuba no se ha detenido, sino que se ha incrementado. En la actualidad, Washington da un especial énfasis a la estrategia de construir mentiras sobre Cuba, tratando de hacer creer, en una especie de esquizofrenia, que un país que es víctima de su terrorismo sea visto como terrorista. Y como no nos han podido doblegar pese a todas sus agresiones económicas, la única alternativa que les queda es apelar a la mentira.

“Su relato sobre nosotros omite mencionar todo lo que ellos han hecho para impedir el derecho de Cuba a un destino independiente y se centra en vender la idea de que el nuestro es un Estado fallido, donde nada funciona, donde hay un gobierno que no sabe administrar, único culpable de las carencias que tiene nuestra población.

Pero si bien es cierto que Estados Unidos actúa con ventaja en el escenario de los medios, también lo es que ello no anula la capacidad de los medios alternativos de defender mostrar la realidad, y en esa realidad está la verdad.

–Este 2024 es año electoral en Estados Unidos. ¿Qué puede significar para Cuba una eventual victoria de Donald Trump, tal como lo sugieren la mayoría de los sondeos?

–La vida nos ha demostrado que, sea quien sea el presidente de Estados Unidos, ello no es tan importante para la política de Washington hacia La Habana como muchos pueden pensar. Es verdad que nos fue muy mal con Trump, es verdad que el exmandatario le agregó a 60 años de bloqueo 200 medidas adicionales, bajo la lógica de que el bloqueo no era suficientemente perfecto y aún entraba dinero a la economía cubana, lo cual obligaba –según él– a cerrar cada una de esas entradas.

“Por eso pusieron en marcha una especie de arquitectura quirúrgica que afectó nuestros programas de cooperación internacional, el turismo y la inversión extranjera.