Escalan protestas con bloqueos en las principales vialidades de la capital

Nuevamente la capital zacatecana inició la semana con manifestaciones y bloqueos de vialidades principales y de acceso a la ciudad, toda vez que trabajadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) y de los Servicios de Salud, afiliados a la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA), decidieron radicalizar sus protestas ante la falta de respuesta de las autoridades gubernamentales.

Desde temprana hora, trabajadores de la Fiscalía bloquearon la dirección Guadalupe a Zacatecas a la altura del fraccionamiento Santa Rita y la entrada a la capital a la altura de la Unidad Deportiva Norte, en tanto que agremiados al SNTSA bloquearon los accesos a Ciudad Administrativa luego de la asamblea extraordinaria a la que fueron citados por la líder sindical, Norma Castorena Berrelleza, desde este fin de semana.

Desde hace semanas, los primeros exigen un aumento salarial y el alto al acoso laboral del que son parte en la Fiscalía, mientras que los afiliados al SNTSA se han mantenido laborando bajo protesta desde hace más de 70 días, teniendo como principales peticiones la destitución de los directivos de los Hospitales Generales de Zacatecas y Fresnillo, así como mejores condiciones para laborar en lo que a insumos e instrumentos se refiere.

A través de su Twitter, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), Arturo Nahle García, señaló que el conflicto en la Fiscalía ya se prolongó por dos semanas y esto ha empezado a trastocar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales del tribunal, por lo que hizo un llamado respetuoso para que las partes inmiscuidas dialoguen para no seguir afectando a terceros.

Al bloquearse estas vías, la Dirección de la Policía Vial recordó a los automovilistas las arterias alternas como la calzada García Salinas, la calzada Obrero Mundial, Tránsito Pesado, la vialidad El Orito y la antigua Carretera Panamericana. No obstante, el congestionamiento vial se prolongó por horas y las molestias no se hicieron esperar entre conductores y transportistas, mientras que estudiantes de las diversas instituciones educativas tuvieron que hacer parte de su recorrido caminando.

En el lugar de la manifestación, la secretaria general del SNTSA, Norma Castorena Berrelleza, y el líder del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas, Alejandro Rivera Nieto, señalaron que, al ser violentados los derechos de los trabajadores de las instancias mencionadas, ha desembocado estas manifestaciones que, reiteraron, están siendo pacíficas, aunque, derivado de la falta de atención del gobierno, han tenido que radicalizarse.

De igual forma, rechazaron los dichos emitidos por el gobernador David Monreal Ávila en Fresnillo, desde donde señaló que, si no quieren trabajar, que renuncien, pero que no estén afectando a la ciudadanía, e incluso si renuncian, dijo, les aumentaría el porcentaje de liquidación con un 70 por ciento más, posicionamiento que consideraron como “incongruente”, ya que apuntaron que, si dice que no tiene dinero para los aumentos salariales, sí lo tendría para despedir a los trabajadores de la Fiscalía. Rivera Nieto, a nombre de los trabajadores de la Fiscalía, hizo un llamado al gobernador para que se siente a dialogar y reconsidere que las políticas públicas no consisten en llevar al caos a la ciudad.

Por su parte, Norma Castorena denunció que, luego de horas de bloqueo, no habían recibido ninguna llamada de las autoridades, lo que demostraba una vez más la falta de voluntad para solucionar el conflicto que lleva afectando más de 70 días al sector salud, pues, contrario a eso, las presiones y el hostigamiento laboral han aumentado en los hospitales hacia los manifestantes.

A través de un video mensaje, el fiscal general de Justicia del Estado, Francisco Murillo Ruiseco, se dijo convencido de que la manifestación de los trabajadores es legítima y que merecen un aumento salarial porque han desempeñado su trabajo con mucha delicadeza y ese trabajo debe retribuirse en una situación tan compleja de seguridad que se tiene en el país.

En ese sentido, aseguró que está buscando la salida y las alternativas presupuestales para lograr el aumento, y dijo que, si se destraba el conflicto y se sientan a dialogar con lo que se puede hacer, la instancia que encabeza se verá fortalecida.

“UNAMOS NUESTROS ESFUERZOS PARA ENCONTRAR SOLUCIONES QUE PERMITAN EL DESARROLLO ECONÓMICO”: CANIRAC

Por su lado, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Delegación Zacatecas expresó, en su página de Facebook, su “preocupación por el conflicto laboral de la Fiscalía de Zacatecas, que hoy elevó sus protestas al bloqueo de vialidades y que ya trastocó el desarrollo de la vida económica de la ciudad de Zacatecas”.

En ese sentido, agregó, “hacemos un respetuoso llamado al diálogo entre las partes y que éste pueda llevar a la solución del conflicto con el objetivo de retomar las actividades productivas, turísticas y de convivencia de nuestra sociedad”.

“Unamos nuestros esfuerzos para encontrar soluciones que permitan el desarrollo económico y la convivencia pacífica en nuestro Estado”, exhortó, y finalizó con lo siguiente: “Agradecemos su comprensión y los invitamos a mantenernos unidos por y para Zacatecas”.

“Tenemos flexibilidad con la sociedad para liberar las vías de comunicación”: manifestantes

Mediante un video compartido en Facebook, aproximadamente a las 21 horas, uno de los voceros de los trabajadores manifestantes de la FGJEZ informó que este lunes no hubo ningún acercamiento de parte de la autoridad, a pesar de la intensificación de la protesta. No obstante, dijo, “tenemos flexibilidad con la sociedad para liberar las vías de comunicación”. En ese sentido, esperan que este martes haya un acercamiento con su contraparte patronal para reanudar el diálogo y llegar a un acuerdo.