Analiza el gobernador plan de salud mental para fresnillenses

Derivado de los hechos delictivos que se han generado en la última semana en Fresnillo y que, en consecuencia, han afectado principalmente al gremio de empresarios, y por los que la sociedad ha manifestado su inconformidad, el gobernador David Monreal Ávila manifestó que podría incluirse una iniciativa de apoyo a la salud mental de los ciudadanos para enfrentar los efectos psicológicos que han derivado la violencia en El Mineral.

Además de la posible implementación del plan de salud mental, el titular del Ejecutivo señaló que dentro del tema de pacificación también se contemplan diversos programas como la inversión millonaria durante los dos primeros años de su administración dentro de la iniciativa privada por el orden de los 10 mil millones de pesos entre franquicias y aperturas de negocios que, dijo, se traduce en más fuentes de empleo.

En materia de infraestructura, dijo que se contribuye y fortalece al bienestar y la tranquilidad de la ciudadanía; la dignificación de los espacios educativos y el otorgamiento de becas y paquetes de útiles escolares, el tema deportivo entre otros son algunas de las apuestas del gobierno para sanar el tejido social.

“Desde luego, para donde existan casos graves que, si suelen suceder, si los hay, vamos a brindar toda la atención para la salud mental y emocional de quien así lo requiera y otras acciones en beneficio de la población” declaró el gobernador.

Desde la semana pasada, cuando se registraron hechos delictivos en El Mineral, se implementaron cinturones de contención en los que se efectuó un despliegue extraordinario de 700 elementos de seguridad del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y las corporaciones que integran la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en conjunto con la fuerza de seguridad del municipio.

El gobernador prometió que habrá proximidad en diversos puntos de El Mineral, desde las instalaciones de la Feria de Fresnillo, la zona centro, colonias, comunidades y carreteras de acceso como las que conducen a Zacatecas, a Río Grande, a Jerez y Durango, donde ya se ordenó el despliegue operativo.

“Tenemos buenos resultados y eso es lo más importante, es complejo que se entienda porque ha sido tanto el dolor, tanto el daño por décadas que una acción como la que se vivió la semana pasada irrumpe, pero eso no quiere decir que todos los buenos resultados que hemos obtenido a la par de la buena coordinación y del compromiso de las fuerzas armadas”, afirmó.

Propone Monreal Ávila liquidaciones dignas para trabajadores inconformes de la FGJE

Respecto a las manifestaciones que este lunes paralizaron la circulación dentro de las principales vialidades, el gobernador dijo que respetará la autonomía de la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas (FGJEZ), pero la señaló como una de las instituciones que más recurso público ha recibido, por el comportamiento del delito al igual que las instancias involucradas en materia de seguridad.

Monreal Ávila declaró que la Fiscalía no es la instancia con los salarios más bajos y reveló que su personal percibe entre 20 mil y hasta más de 100 mil pesos mensuales; aseveró que si existen trabajadores a quienes no les gustan sus labores deben renunciar en lugar de cerrar la empresa, pues, dijo, esas actitudes no las toman quienes trabajan en la iniciativa privada de paralizar el tráfico por alguna inconformidad.

Ante las manifestaciones de los trabajadores, el gobernador hizo un llamado a la razón y la conciencia para que no se lastime al pueblo. Dijo estar dispuesto a que los trabajadores inconformes sean liquidados conforme a la ley con las garantías constitucionales y laborales de darles una liquidación y adicional un 80 por ciento que soporte seis meses mientras encuentran otra fuente de ingresos.

“Yo aspiro, con todo respeto, a una sociedad progresista y sostengo que algo que le ha hecho daño a Zacatecas son sus gobiernos y estoy dispuesto al debate público, porque las últimas tres administraciones porque quien entorpeció y detuvo el desarrollo fue el mismo gobierno y por eso Zacatecas se rezagó en materia de inseguridad, desempleo, abandono a carreteras y escuelas y a salud fueron sus gobiernos” dijo.

Y como ejemplo mencionó la administración que encabezó Miguel Alonso en la que se recibían hasta 46 mil millones de pesos al año y a más dinero público, dijo, menos inversión, más pobreza, más inseguridad. Dentro de los malos manejos, señaló que cargaron la nómina con compromisos políticos y ya no alcanzaba la nómina.

“Hay que proteger a Zacatecas, porque mecerse su paz y su tranquilidad” y pidió no caer en la cerrazón y el chantaje porque el tema de seguridad es más delicado de lo que se cree y no tienen idea del daño que se hace a la sociedad al paralizar la ciudadanía y evitar caer en la anarquía.