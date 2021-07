Rezago en vacunación en Chiapas, por falta de logística: AMLO

En Chiapas hay un avance de 19 por ciento en la vacunación contra el coronavirus, mientras que la media nacional es de 40 por ciento. Foto Cuartoscuro / Archivo

Ciudad de México. El rezago en el proceso de vacunación contra Covid-19 en Chiapas “no tiene que ver con el hecho que la gente no quiera (vacunarse), es que no se hizo el trabajo requerido de organización, de logística, de abasto, de difusión”, sostuvo este martes el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que faltaba coordinación entre el gobierno estatal y dependencias federales.

Cuestionado durante su conferencia de prensa de este martes sobre el retraso en este proceso en esa entidad, la cual está en último lugar en cobertura de inmunización de su población mayor de edad, el mandatario indicó que “lo cierto es que no se hizo el trabajo de organización adecuado y no se solicitaron vacunas”.

Además, comparó que “la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, está siempre solicitando, pidiendo más vacunas en todas las reuniones que tenemos, ése es su tema, entre otros, pero está pendiente que se les entreguen vacunas, y ella nos dice: si sobran aquí tenemos capacidad de aplicación”.

Agregó que “depende mucho de la actitud de los gobiernos estatales. En el caso de Chiapas, el gobernador (Rutilio Escandón) lo ha hecho pero falta que también las dependencias federales, de Salud, Bienestar, se apliquen más. Faltaba coordinación”.

Destacó que ahora es el director general del IMSS, Zoé Robledo, quien está encargado de la estrategia en la entidad en coordinación con las autoridades estatales, por lo que “ya hay centros de vacunación, que no había”.

El Presidente detalló que en el caso de las comunidades más apartadas y de difícil acceso se vacunará a toda la población mayor de edad en una misma jornada.

En Chiapas hay un avance de 19 por ciento, mientras que la media nacional es de 40 por ciento. La Ciudad de México tiene 63 por ciento de avance, y Baja California, 79 por ciento.

A la vez, López Obrador reiteró que “afortunadamente no ganaron los conservadores” en el pasado proceso electoral, por lo que está garantizado el presupuesto para las pensiones para adultos mayores; de niñas y niños con discapacidad; becas, y medicamentos gratuitos.

Explicó que en la reforma Constitucional en la que se estableció estos derechos, se definió un artículo transitorio que garantiza que por ningún motivo pueden faltar recursos para estos programas, y nunca puede ser el presupuesto menor de un año al otro.

Por ello, apuntó, si algún legislador de oposición dice que no habrá presupuesto para ello, es porque no ha leído la Constitución, y “hay que avisarle que no ganaron ellos, y está garantizado” el recurso para estos programas.

“Si ellos hubieran ganado… hay nanita, hubiesen cancelado esas reformas, pero como el pueblo es sabio, y tiene un instinto certero, votó por continuar con estos programas de Bienestar para el pueblo”, agregó.

Luego que integrantes del PAN en el Senado anunciaron que realizarán una “contra mañanera”, López Obrador recordó que cuando fue Jefe de Gobierno, el dirigente del PAN en la Ciudad de México en ese momento, José Luis Luege, tomó la decisión de hacer una “contra mañanera” desde un hotel a un costado de la sede del gobierno capitalino, por lo que no es una estrategia nueva.

No obstante, subrayó que en ese momento “no aguantaron mucho tiempo, es como lo de Frena que no tardaron. No hay problema, somos libres todos, adelante, todos tenemos derecho a manifestarnos”, concluyó el tabasqueño.