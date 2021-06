Habitantes de Reynosa toman las calles; exigen paz y fin al miedo

Habitantes de Reynosa, Tamaulipas, marcharon ayer del bulevar Morelos a la plaza principal para pedir a las autoridades frenar la violencia. Foto cortesía El Mañana de Reynosa

iudad de México. Al grito de “Queremos paz” y “Reynosa merece vivir tranquila”, un centenar de habitantes de esa ciudad fronteriza salieron ayer a las calles a manifestarse en contra de la violencia que han vivido en los últimos días por la disputa de grupos del crimen organizado.

Horas después de terminar la movilización, la asociación civil Periodistas Desplazados y Agredidos AC difundió en su cuenta de Twitter que el activista Gustavo Azuara Díaz, quien encabezó la misma y dio un discurso al final del acto, estaba desaparecido y no contestaba llamadas.

No obstante, al cierre de la edición esta información no había sido confirmada por las autoridades y corrían versiones extraoficiales de que ya se había reportado sano y salvo, pero había sido víctima del robo de su celular.

Después de que el pasado sábado hombres armados asesinaron a 15 civiles en las colonias Almaguer, Fidel Velázquez, Unidad Obrera y Bienestar, un grupo de personas, conformado principalmente por familiares de las víctimas, realizó la marcha que se inició en el Bulevar Morelos y concluyó en la presidencia municipal de Reynosa, Tamaulipas.

La afluencia fue escasa “debido al temor que prevalece en la ciudadanía”, expresaron algunos de los participantes; “estábamos esperando más participación, pero la gente tiene miedo”, señaló Roberto, uno de los asistentes.

En la manifestación convocada por unas 20 asociaciones civiles, los inconformes portaban globos blancos y pancartas en las que clamaban tranquilidad y donde sobresalían además fotografías de personas desaparecidas.

“Estamos hartos, cansados de salir a la calle con miedo, de no saber si regresaremos a casa, lo que hoy se hace es para que nos volteen a ver, porque ya no soportamos más, es urgente restablecer el orden, tenemos familias, metas, sueños que queremos cumplir”, dijo Gustavo Azuara, en su discurso.

El temor de salir de casa se evidenció en la ciudad durante toda la semana, ya que la población implementó por sí misma un “toque de queda” después de las 17 horas, que implicó el cierre de comercios, supermercados, tiendas de establecimiento y restaurantes.

“Cómo es posible que una ciudad que se dice líder en empleos, en economía, tenga que pasar por algo así, yo vine a marchar porque soy familiar de una persona desaparecida, no sé nada de mi hijo desde enero de este año, a él se lo llevaron estando en casa, no soy la única que siente coraje, impotencia y rabia, no voy a descansar hasta saber dónde está”, reclamó Carmela González.

Durante la caminata sobresalían frases como: ¡Nos están matando, señor Presidente!, ¡Basta!, ¡López Obrador, escúchanos!, ¡Quiero caminar tranquilo!, ¡No más miedo, no más inseguridad!, entre otros.

“No estamos exigiendo nada extraordinario, pedimos lo más básico que requiere una persona para vivir, y es paz, ese sentimiento de que regresaremos con bien a casa para estar con nuestros hijos, que no moriremos por ir a la tienda, o por estar caminando”, recalcaron los manifestantes en su posicionamiento, en la plaza principal de Reynosa, donde soltaron los globos blancos que llevaban consigo “como un acto de esperanza.

En este contexto, el consulado General de Estados Unidos en Matamoros, México, indicó en un comunicado que el personal del gobierno estadunidense en Reynosa está temporalmente restringido de las operaciones de campo y los movimientos oficiales que no sean de casa a trabajo.

Advirtió a aquellos que elijan viajar a esta ciudad, Río Bravo y las áreas circundantes permanecer atentos y “mantener un mayor estado de conciencia debido a la mayor posibilidad de violencia” por la disputa de presuntos grupos de la delincuencia organizada.

(Con información de El Mañana de Reynosa).