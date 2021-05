En todo el mundo la pandemia “se usó con fines políticos”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador entrega un reconocimiento a la Dra. Guillermina Mendieta Morales por el Día de la Enfermería, durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. Foto La Jornada

Ciudad de México. Al surgir el Covid-19 “no sólo en México, sino en el mundo, se utilizó la pandemia con fines políticos y electorales. Mucho amarillismo, mucha desinformación y muchas acusaciones a la autoridad”, expuso hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia de prensa matutina se celebró el Día Internacional de la Enfermera, donde se entregaron reconocimiento a Fabiola Zepeda. Candelaria Avendaño, María Hortensia Castañeda, Guillermina Mendieta, Sandra Olimpia Gutiérrez y Claudia Leija, quienes, junto a sus compañeras y compañeros enfermeras y enfermeros, desempeñan una labor fundamental en la salud pública del país.

En torno a ese trabajo sustantivo en los centros de atención, el tabasqueño recordó que el año pasado –en plena pandemia- hubo llamados a la inconformidad, mismos que no prosperaron. “Incluso promoción para que los médicos y enfermeras se rebelarán en plena pandemia, esto lo constatamos en México, pero se dio en todo el mundo, y los medios las enfermeras, no escucharon el canto de las sirenas y se dedicaron a continuar su labor.

“No tuvimos un paro, no se politizó la atención a la pandemia, lo mismo ahora con la vacunación se cerró filas, la salud es primero una cosa es la politiquería, el oportunismo, el querer sacar raja. Y otra es ayudar y servido y salvar vidas”.

En el Salón de Tesorería, que fue ocupado al iniciar la exposición del mandatario para entregar los reconocimientos a las trabajadoras y trabajadores se la salud, reiteró palabras de agradecimiento.

“Las enfermeras, representantes de un sector que es fundamental en todo los relacionado con la atención médica; son las enfermeras las que están más tiempo con los pacientes. Ha sido ahora con la pandemia esenciales, fundamentales, heroínas, han estado atendiendo permanentemente a enfermos, infectados, personas que han padecido por Covid.

“Estamos gustosos de que se les entregue un reconocimiento simbólico a quienes están presente. Nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento, por su actitud humanista, fraterna, solidaria, en nombre del gobierno que represento y creo también lo puedo decir en nombre del pueblo, son heroínas, héroes, enfermeros y enfermeras”.

El doctor José Ignacio Santos Preciado, secretario del Consejo de Salubridad General, refirió que, para la entrega de los reconocimientos, hubo 225 postulaciones. El Día Internacional de la Enfermería instituido en honor de Florence Nightingale (enfermera heroína en la Guerra de Crimea).

El secretario de Salud, Jorge Alcocer se dirigió a las enfermeras que recibieron el reconocimiento. “El año 2020 aprendimos que sin ustedes muchos de nosotros no estaríamos aquí. No todo es Covid 19, sino muchos padecimientos. Es un día reconocimiento merecido, es un día de compromiso, ustedes con ese espíritu valeroso y admirable arriesgando su vida, por eso no les podemos fallar.

Y el presidente López Obrador insistió en que “no vamos a olvidar nunca la actitud solidaria, fraterna, humana de miles de médicos, enfermeros, de enfermeros, de trabajadores de la salud, todos lo que laboran en un hospital, todos los que trabajan en unidades médicas rurales y centros de salud, en hospitales de especialidades.

“Que frente a la pandemia, frente a este virus, tan dañino, tan fatal, sin conocimiento de cómo enfrentarlo, corriendo todos los riesgos, decidieron arriesgar sus vida, para salvar vidas de otros seres humanos de semejantes, eso es una labor humanitaria ejemplar, por eso hablamos desde el principio de héroes, de heroínas, hay muchas anécdotas, de cómo algunos en un hospital no querían arriesgarse por lo peligroso, dañino, del contagio de la enfermedad, porque al inicio no tenían los equipos, no había la protección necesaria, para el personal de salud.”

E hizo un paréntesis para hacer un agradecimiento al gobierno de China, “que fue el primero en ayudarnos, no teníamos guantes no teníamos cubre bocas, no teníamos ventiladores; hasta ahora han enviado 38 aviones”.