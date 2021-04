En esta dinámica social nos encontramos sin que entendamos que ya llevamos como trescientos treinta y tres mil trecientos treinta y tres días con treinta y tres minutos, aprendan bien esa cifra porque enmarca la poca capacidad de alguien que ostenta un cargo de elección popular en el ayuntamiento de Zacatecas, ya si NO sabes leer esa cifra, imagínate menos escribirla y así dicen que quieren “repetir” si saben contar (guiño guiño) NO CUENTEN CON NOSOTROS.

¡Por algo estamos como estamos!

Retomando el tema de que no sabemos cuántos días llevamos parece ser que en campaña ya todos nos olvidamos del virus y es cierto, la mayoría nos vale una pura y 333,333.33 de sal (yo si fui a la licenciatura y maestría, NO COMO OTROS/OTRAS) entonces como esperamos conciencia si varios ya se fueron de vacaciones, la inconciencia fuera de la casa, pero al interior bien satanizados, higienizados y hasta purificados (con eso de que antes eras verde y hoy ya estás de guindo).

Después de esta simpática remembranza del ¡No vale nada la vida! Hoy es 1 de enero, pero de 2020 “SinVirus”.

¡Arránquese compadre!

Hoy para beneplácito del que suscribe A TITULO PERSONAL que lo lea pedro para que lo entiendan todos los que andan buscando la manera de “callarme” no se les va a hacer, nadie me dicta, es mas ni les dicto. Les decía, para beneplácito de su servidor. Hoy hablare de los “ofendidos” y las “ofendidas” en la política, que son todas y todos aquellos que les dices “mi alma” y te denuncian por violencia política en razón género “quesque” porque hay personas se sienten aludidas y agredidas ¡Caray! Hay que saber diferenciar entre un INSULTO, la AGRESIÓN con una DESCRIPCIÓN cuando no sirves para algo, pues ni modo que te diga “Esta bien no te preocupes ya aprenderás” ¡Pues no!

Insisto, dedícate a otra cosa, si quieren ser tratados con pinzas hagan otra cosa, aquí se les tratara con respeto, pero no podemos ocultar sus LIMITACIONES.

Porque para eso se les elije para que nos representen dignamente, inteligentemente, adecuadamente y con un profesionalismo, aquí no elegimos a “miss simpatía”, se trata de un trabajo profesional, apegado al respeto irrestricto de lo que te mandata la ley, porque para todos aquellos que sueltan el comentario de “la ley dice” ¡No amigos, la ley no dice! la ley ORDENA, MANDATA y OBLIGA. Pero bueno, volviendo al tema de hablar de los limitados para representarnos hoy tenemos a varios que están en listas de candidatos a regidores, regidoras, síndicas, síndicos presidentes municipales, presidentas municipales, diputadas y diputados, sean locales o federales. No les enunciare los nombres “paque” si ustedes ya los conocen y si, en efecto hay muchos que están en el partido hegemónico (por si no habían que es “hegemónico” es algo así como, el que predomina “domina”) de color guinda y son los mismos que hace 3 años estaban en el PRI, PVEM, PAN,PRD,PANAL y hasta muchos que aun trabajan para gobiernos de extracción PRIISTA y hoy se desgarran las vestiduras por los guindas.

Ustedes creen que, así como “traicionan” a sus “pares” por intenciones y pretensiones personales, nos van a representar a TODOS ¡Verdad que no!

Aquí la lealtad es como en la vida, un VALOR HUMANO.

Agregando a más generación cristal de la política, están todos los que se dicen Lic. Y apenas si son técnicos en fulana o sutana actividad y uno les recuerda y se “ofenden” ¡que sensibles! A mí ni me vean, yo tengo certificado que me acredita como Maestro en Ciencias. Pero apoco no se van para atrás cuando se enteran de que todos los Lic´s de 8 a 3:30 pm. apenas si terminaron la secundaria o preparatoria.

¡Aquí los ofendidos deberíamos ser todos los que hemos sido engañados!

No esos y esas que andan acudiendo a tribunales a decirse “ofendidos/ofendidas”

Y ya para terminar la columna, recuerdo que hace mucho les hable del plan AA de un famoso Zacatecano, que andaba enjuagando asuntillos para meter a su “plan B” y convertirlo como Fuerza política en México, pues recuerdo que les dije “No les extrañe ver gente cercana a ese “bloque” de MORENA en ese partido (FSM)”, pues no tarde nada en acertar. Hoy hay al menos 30 que eran “Morena” y hoy son “FSM”, entre ellos, pues hasta la pariente en línea recta y en pluri por la Circunscripción IV (que NO incluye a ZACATECAS, LA TIERRA QUE TANTO “DICEN” AMAR) ¡Háganle! Paque vean que no me equivoque, y es más, hasta un pariente mío, que se decía “muero en morena” hoy anda en aquellos lados.

¡Lamentable!

La política de desvirtúa con acciones como esas, la pobreza mental siempre tratando de llenarla con riquezas materiales.

No hay políticos pobres de dinero, hay políticos pobres en ideas, en visiones, en percepciones y sobre todo, pobres en bondad, honestidad, lealtad y respeto al PUEBLO que “ciegamente” los sigue a donde vayan, claramente muchos con unos cuantos billetillos en la bolsa.

Anexo: cuenta la leyenda que en Guadalupe organizan reuniones para invitar a liderazgos a trabajar con ellos los “niuguindas” a cambio de 300 pesos, 3 horas a la semana, 3 horas al día, algo así como.

“Porristas” no tan profesionales, pero si pagados.

¡Dan pena amiguitos!

Anexo 2: Cuenta la leyenda que muchos de los hoy “niuguindas” andaban en el arranque de campaña de Claudia Anaya y hoy son DAVIDLOVERS, lo que es comerse hasta la grasita del HUESO.

Consejo recomendación: Quien ose por leerme, sepa que aquí hablamos de todo lo que se me da la gana, que nadie me paga por escribir lo que pongo en estas líneas y que ¡Va la mía!

Sabías que: Zacatecas NO tiene finanzas sanas, ya que se paga dinero en INTERESES de una deuda que postergaron a 15 años, eso pa esas fechas, ahorita pregúntenle a los del ISSSTEZAC o a los que tomaron la SEFIN. ■