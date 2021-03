El impuesto a la infraestructura, ¿dónde está?

La nostalgia del ver cómo nuestros sueños se van al piso a veces nos embriaga y nos hace ceder ante la creencia del ¡Me caí y ahora toca levantarme!

Creo firmemente, a mis veintitantos, que nada llega sin ninguna razón. Algunas cosas les damos 300 nombres, sin embargo, hay pequeños momentos de magia o instantes que no tienen explicación lógica y menos matemática, en algunas partes del mundo les llaman, ACCIONES DIVINAS.

Arranquemos que el licor irlandés ya está haciéndome efecto…

En estos momentos los recuerdos nos inundan nuestras pantallas de inicio del fb o sino de perdida los ojos cuando reiniciamos nuestra vida pensando en lo que vivimos cuando “éramos chicos”.

Hoy me dedicare a hablarles un poco de lo que hemos vivido en los últimos años en nuestra hermosa ciudad de Zacatecas, patrimonio mundial y lleno de cultura, de cantera, de plata, gente que vale oro y uno que otro “prieto” en el arroz.

La perfección no la podemos exigir, solo podemos “quitar” a los prietitos del arroz y disfrutar la majestuosidad de nuestra ciudad, sin gente que estorbe al avance.

El próximo 4 de abril comenzaran las campañas políticas en nuestro estado y prácticamente en todo el país. Cuenta la leyenda que saldrán miles de “políticos” a pedirnos el voto, pero la realidad es, que muchos de ellos solo MILITAN en un instituto político y no saben nada de política, para ellos la política es VULGAR Y AMBICIOSA. Insisto muchos creen que esto es una “enchilada, que te la sirven, y tú solo tienes que llegar a comértela”

¡Ingenuos!

Sé que hay quienes, pocos o muchos, que les “inquieta” lo que leen, cuenta la leyenda, que dicen que no les “gusta” como los menciono. Y les concederé su deseo, ya no les diré “dieteritos” ahora les diré ¡PORRISTAS!

Todos ellos son los que nos quieren ver la cara de ellos “payasos y payasas” creen y piensan, que nosotros somos ingenuos, sin embargo, creo que la información llega a todos lados, todas partes, que quizá, eso sea hasta cierto punto peligroso, pero bueno, es lo que hay.

La información es poder, la información te hace poderoso y si la tienes, no eres más sabio por “tenerla” sino por saber “compartirla”.

La información que hoy les compartiré tiene relación directa con el actuar del gobierno del estado en materia de “finanzas sanas” presumen a diestra y siniestra que tenemos finanzas sanas, que hay nuevos impuestos, a mí me llamo mucho la atención el mentado “IMPUESTO A LA INFRAESTRUCTURA” “quesque” para incentivar el crecimiento en esa materia en el estado, pero bueno… Ustedes no están para saberlo y menos yo para contarles, pero les lanzare la primer pregunta, inquietud, necesidad, duda o carencia de información que tengo en este periodo de “intercampañas”

¿Cuándo fue la última vez que re encarpetaron el boulevard metropolitano? Ustedes respóndanla, yo solo les diré. El impuesto a la infraestructura. ¿Onta?

Aquí en esta simpática columna no somos porristas, su servidor tiene memoria de casi todo lo vivido, pasado y acontecido a lo largo de los últimos 20 años en la política estatal y nacional.

No soy quien para recordarles que hace poco más de 3 años los que hoy “se enfilan” para contender por un cargo de elección estatal o federal por el partido “hegemónico” estaban en el otro partido “hegemónico”.

Les dicen VULGARES AMBISIOSOS.

Son los mismos que van a salir a pedirnos y presumirnos los logros obtenidos en lo que va de la administración federal, la misma con la que obviamente no comulgan.

Debemos entender que la identidad, el desarrollo, la solidaridad y la dignidad no se venden y menos regalan a costilla de 500 pesos hoy, que son los mismos que mañana con más impuestos me van a cobrar.

Hoy quiero platicarles la visión de la política de su inseguro servidor.

La política es la mejor herramienta para conocer las necesidades de los habitantes de un espacio determinado. La política es una ciencia que tiene como fin determinado aplicar acciones necesarias para mejorar un espacio social delimitado, es poner al servicio de la gente más preparada, y con ello no quiero decir que deben tener doctorado, solo necesitan tener una cosa empatía social, a esa gente se les debe poner los caminos necesarios para que ayuden a que la gente cruce los puentes de superación y estabilidad social.

La política es un puente en el cual todos debemos de cruzar y si hay quien no sabe o no puede cruzar, para eso está el que a lo largo de la vida se preparó para ayudarlo. Eso es un político.

El político comulga con el bienestar social, que hace lo humanamente posible por contribuir en las mejoras de su “comuna”. Es el mismo que se identifica con un estandarte social y no con un partido en especial.

Regularmente el político genera cambios sociales para bien y no necesariamente es de izquierda o de derecha, es solo una persona que vela por el bienestar social y no por la vulgar ambición personal.

Lastimosamente muchos de los que van a salir a pedirnos el voto a partir del 4 de abril, que van a inundarnos de promesas que saben que no van a poder cumplirnos, son personajes que se arrojan al mejor postor, que traicionan a su amigo, hermano y así sucesivamente, que comulgan con el avanzar, pero, poniendo piedras en el camino para que los demás tropiecen y sin dudarlo, son todos aquellos que incitan al encono y al rechazo del buen trabajo por una razón ¡Nadie puede irradiar más que yo!

Consejo recomendación: si saldrás a campaña, quédate con una idea muy grabada. La campaña termina en junio y las votaciones son el 6 de junio.

Sabías que: no nos merecemos personajes que durante 2 años y medio solo cobraron por la única gracia que tienen en esta vida “SOY PARIENTE DE…”.

Anexo 1: la política me ha enseñado que no debemos de callar, cuando sabemos que alguien no sirve, porque si callamos y solapamos, estaremos aceptando los resultados que de antemano sabemos serán negativos.

¡Aaaaaaaaaaaaanimas! ■