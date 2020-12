PAN y PRD están listos para una alianza electoral que incluya al PRI

Marko Cortés, dirigente nacional del albiazul ■ foto: la jornada

Buscan enfrentar con éxito a Morena en los comicios del próximo año

El objetivo, presentar candidatos comunes para la Cámara de Diputados en al menos 100 distritos electorales

Acción Nacional, dispuesto a unir fuerzas para sumar a las mayorías y suscribir una agenda democrática mínima común: Noemí Luna Ayala

“La alianza va, pero primero con la ciudadanía y enseguida con todos los partidos que considere lo que nosotros sabemos que es el PRD”: Raymundo Carrillo

De formalizarse la coalición, dice que el candidato a gobernador no será en razón de un partido u otro, sino de quien tenga el mejor perfil para mejorar las condiciones del estado

CIUDAD DE MÉXICO. El consejo nacional del PAN aprobó este sábado aliarse con el PRI y el PRD para la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, a fin de enfrentar con éxito a Morena en los comicios del próximo año.

La decisión se tomó luego de un largo debate en el que se inscribieron 70 oradores, la mayoría de ellos a favor de establecer las coaliciones con otros partidos a excepción de Morena.

Entre quienes se manifestaron a favor estuvieron el ex secretario de Gobernación, Santiago Creel y el ex senador Julen Rementeria, mientras en contra estuvo el también senador Damián Zepeda, el ex candidato a la dirigencia del partido, Manuel Gómez Morín y otros.

Previo a analizar el tema, el dirigente nacional, Marko Cortés, informó que se consultó a la militancia sobre la pertinencia de la alianza y 70 por ciento se manifestó a favor.

También presento un acuerdo preliminar para establecer una coalición con PRI y PRD, a fin de presentar candidatos comunes para la Cámara de Diputados en al menos 100 distritos electorales.

El proyecto aprobado por los consejeros nacionales “autoriza al Comité Ejecutivo Nacional a explorar y en su caso, suscribir, convenios de coalición flexible o parcial con otros partidos políticos, a excepción de Morena, para la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa en el proceso electoral 2020-2021, salvo en los casos de los Distritos Electorales Federales correspondientes de los estados de Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán”.

En Zacatecas, alianza en los

4 distritos electorales

En Zacatecas el Partido Acción Nacional (PAN) irá en coalición en los cuatro distritos electorales federales por el principio de mayoría relativa, por lo que presentará candidatos y candidatas en conjunto con otras fuerzas políticas para la contienda 2020-2021, informó la presidenta del Comité Directivo Estatal, Noemí Berenice Luna Ayala, se informó en un comunicado.

Dio a conocer la decisión tomada en el seno del Consejo Nacional, donde por mayoría en varios estados del país se aprobó la realización de la coalición con otros partidos.

La propuesta fue aprobada en respuesta al llamado del presidente nacional panista, Marko Cortés, quien refirió la necesidad de conformar una mayoría opositora en 2021 y frenar la destrucción del país, para lo cual se requiere hacer de manera excepcional una coalición flexible o parcial en algunos estados.

Luna Ayala agregó que ante ese compromiso con la sociedad, el PAN está dispuesto a unir fuerzas para sumar a las mayorías y suscribir una agenda democrática mínima común, comprometida con el federalismo, combate a la corrupción y fortalecimiento democrático.

Además, poner siempre a las y los ciudadanos como principales beneficiarios de la agenda conjunta, postulando candidaturas con solvencia moral, explicó la dirigente estatal al añadir que Zacatecas forma parte de esas 28 entidades donde el blanquiazul conformará la coalición en los distritos federales electorales, exceptúan Jalisco, Morelos, Querétaro y Tamaulipas.

Se busca ser la mejor opción ante el actual ejercicio de Gobierno Federal manipulador, incapaz, corrupto, autocrático y regresivo, concluyó la dirigente estatal panista.