Garantizado, pago de salario y prestaciones para trabajadores de la educación: Tello

■ Presentó a la Legislatura el proyecto de Presupuesto para 2021 e incluye mil 240 millones de pesos extra para que haya suficiencia presupuestal en el sector educativo

■ Expone que en lo que va de la administración se han invertido más de mil 400 millones de pesos en infraestructura educativa, en beneficio de casi mil 900 planteles escolares

A través de un video difundido en redes sociales, el gobernador Alejandro Tello Cristerna informó que está garantizado el pago de salario y prestaciones de los trabajadores de la educación en este cierre de año.

“Quiero darles la noticia a los maestros zacatecanos que el pago de este año 2020, a efectuarse en este mes de diciembre, las quincenas y aguinaldo, están garantizadas. Tengan la certeza y la seguridad de que el Gobierno del Estado cumplirá a cabalidad con ese compromiso”, dijo.

Recordó que durante varios años ha estado relacionado con las finanzas del sistema educativo e incluso tuvo la posibilidad de conducir la Secretaría de Finanzas, donde “conocí la gran problemática que significaba para el gobierno el poder hacer frente a la nómina educativa”.

En el transcurso de los últimos 10 años, comentó que, como secretario de Finanzas, como senador de la República y como gobernador, “he estado gestionando y luchando para que el magisterio zacatecano no viva mes con mes esa zozobra que significa no saber si la nómina será pagada o no, o si el aguinaldo será pagado o no”.

En ese sentido, Tello Cristerna reiteró que Gobierno del Estado cumplirá a cabalidad con ese compromiso, pero también dio a conocer que presentó a la Legislatura el proyecto de Presupuesto para el próximo año, y este incluye más de mil 240 millones de pesos extra para que haya suficiencia presupuestal en el sector educativo.

“Esos mil 240 millones de pesos, reconozco la voluntad del Gobierno Federal para ayudarnos a regularizarlos y que hoy Zacatecas cuente con esa seguridad. Si lo llevamos a lo largo de los próximos seis años que tendrá el próximo gobernante, son 8 mil millones de pesos adicionales con los que contará la educación”, expresó.

Refirió que en su gobierno, desde el comienzo, se asumió un compromiso con el sistema educativo y muestra de ello es que en lo que va de la administración se han invertido más de mil 400 millones de pesos en infraestructura educativa, en beneficio de casi mil 900 planteles escolares.

Tello Cristerna manifestó que está cumpliendo con su compromiso y ahora se garantiza el pago de nómina y de prestaciones de todos los trabajadores de la educación, tema en el que ha prevalecido incertidumbre al cierre de cada año durante mucho tiempo.