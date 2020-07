La Gualdra 439 / Río de palabras

Me morí por ti, no una ni dos ni tres veces, perdí la cuenta de tanta moridera. Cada vez que me matabas mi corazón se resquebrajaba como olla de barro que se resiente, que ya no puede guardar el agua, que no servirá para hervir en ella los frijoles. Efectivamente así me quedaba yo también, inservible. Sin servir para guardar otros amores, para coser en mis ilusiones uno nuevo, jurando siempre no volver a caer, no permitir que si una vez me habías roto, volvieras a hacerlo. Esperaba un tiempo, juntaba mis hilos rotos, los anudaba y comenzaba a andar otra vez por la vida, hasta que volvías de nuevo, como quien vuelve por los lentes olvidados en la banca de un parque, como quien recuerda la moneda de diez pesos que tenía oculta en el bote de las galletas. Volvías y yo contigo a pensar que esto podría tener una vez más remedio. Entonces el revuelo me impedía acceder a los recuerdos anteriores, a los días de sufrimiento; todo era fiesta, felicidad, vértigo. Volvía a mis días de infancia, en la feria, dando vueltas y vueltas en las sillas voladoras. Hasta que como todo, el boleto caducaba, había que volver a poner otra vez los pies en la tierra, caminar con pasos temblorosos, hasta que el derrumbe viniera. Entonces moría otra vez, ya dije que no recuerdo por cuántas veces hasta hoy, que me entero que quien ha muerto has sido tú… No moriste por mí. No morirás mil veces.

