Morena dará a conocer hoy el primer bloque de candidatos al Senado

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

En conferencia de prensa, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, adelantó que este miércoles se dará a conocer el primer bloque de candidatos a la primera fórmula al Senado por el principio de mayoría relativa, en tanto que un segundo bloque será publicado en la primera semana de 2024 debido a la pausa por las festividades decembrinas, por lo que pidió a aspirantes y militantes a que guarden la calma.

Asimismo, el líder morenista informó el calendario de fechas en las que se darán a conocer los resultados de las encuestas para diputaciones federales, pues refirió que, por indicaciones de Claudia Sheinbaum Pardo, coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, publicar un calendario es para dar certeza de cuándo se darán a conocer los resultados.

Por ello, informó que el próximo 27 de diciembre se darán a conocer los resultados de las encuestas para diputados federales en los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Morelos y Tabasco; el 4 de enero, de los estados de Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

En tanto, el próximo 15 de enero se conocerán los resultados de las entidades de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guerrero, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Zacatecas; y en un pequeño y último bloque, el 31 de enero, se conocerán resultados del Estado de México y de Nuevo León.

En el caso de las candidaturas para presidencias municipales y diputaciones locales, el dirigente nacional del partido guinda adelantó que será este 21 de diciembre cuando se den a conocer las de Tabasco, mientras que las del resto de entidades se publicarán entre la primera semana de enero y finales de febrero.

Finalmente, Delgado Carrillo insistió en que la publicación del calendario tiene el objetivo de acabar con las noticias falsas y la rumorología. “Insisto otra vez a toda la militancia que tengan paciencia; que estamos haciendo las mediciones; que estamos haciendo las valoraciones de sus perfiles, que estamos garantizando la participación de todas y todos. No hay imposiciones, no hay dedazos, no hay palomeos, no hay bendiciones, nada”, sentenció.