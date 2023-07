A 100 años de su muerte, Francisco Villa sigue generando polémica: historiador

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

En el marco del centenario del asesinato de Pancho Villa, que se conmemora este 20 de julio, el historiador zacatecano, José Eduardo Jacobo Bernal, señaló que El Centauro del Norte es una figura relevante y de peso para la historia de México porque ha representado el carácter popular de la justa revolucionaria, y su carisma, detallado en las biografías, ha hecho que se mantenga vigente en el imaginario colectivo.

La Revolución Mexicana, a decir del docente investigador de la Unidad Académica de Historia de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), es un movimiento histórico muy complejo y difícil de explicar sus causas, y al que siempre se le ha atribuido la idea de justicia social. En ese sentido, son las figuras de Emiliano Zapata y de Francisco Villa las que cobran relevancia porque son, justamente, las que le dan el matiz popular al movimiento y generan que el pueblo se identifique con ellos.

No obstante, refiere el historiador, si se revisa de manera minuciosa la historiografía, son personajes que no lograron triunfar y, por el contrario, fueron asesinados y traicionados por el régimen institucionalizado que surge de la Revolución, pero que, a final de cuentas, van a ser rescatados como símbolos populares y representativos del pueblo.

“A mí me llama la atención el adjetivo que le dan este año, que es el año de Villa, al nombrarlo ´el Revolucionario del Pueblo´. Por supuesto que el Estado, desde su posición de poder, también va a poner un discurso historiográfico y justo rescatar figuras tiene que ver con esta visión ideológica que trae la 4T, donde se busca exaltar la cuestión popular. Villa es conocido en su fase de guerrillero, de encabezar a los Dorados, como El Centauro del Norte, pero creo que, con este adjetivo, ´el Revolucionario del Pueblo´, se trata de hablar de su función como gobernador, cuando buscó la educación y ayudar al pueblo en cuestiones más cotidianas”.

Jacobo Bernal refirió, a La Jornada Zacatecas, que desde que se anunció que este año sería declarado como el año de Villa surgieron muchos comentarios en contra, tachando al revolucionario de “guerrillero”, “violador”, “bandido”, lo que consideró como interesante, pues han pasado 100 años de su asesinato y sigue generando polémica.

Un momento fundamental en esta discusión, recordó el estudioso, fue en 2010 con la conmemoración del Centenario de la Revolución, pues bajo el gobierno de Felipe Calderón se buscó que figuras, como la de Villa, no sobresalieran en la celebración.

“Cuando estaba el gobierno de Felipe Calderón se hicieron muchas fiestas, libros, publicaciones sobre el Bicentenario de la Independencia, sin embargo, sobre la Revolución, como en México va a estar siempre asociada al partido, el PAN va a tratar de no resaltar el tema; hacen una estatua del revolucionario anónimo y no resaltan ni a Villa ni a Zapata, sino que tratan de hablar del pueblo. Es una jugada que no salió muy bien, la estatua fue desmantelada y nadie supo dónde quedó y a partir de ahí se va a cuestionar mucho el papel de Villa”.

“Antes teníamos muy presente a Villa en las monografías; los niños van disfrazados el 20 de noviembre; es una figura que se ha quedado en el colectivo y con la que nos podemos identificar. Tiene una narrativa de los relatos heroicos, de alguien que proviene del pueblo, que sufre una vejación, el famoso mito de que su hermana fue atacada y eso lo hace tomar las armas y luego vemos cómo se convierte en caudillo.

Los principales biógrafos como Katz y Taibo nos han hablado de que es un personaje que tenía un carisma peculiar, que lograba conquistar a quien se le acercaba. Felipe Ángeles decía que era una figura atrayente que hacía que los hombres le juraran lealtad. Era un personaje peculiar y eso lo ha hecho mantenerse presente, vigente dentro del imaginario colectivo y para el caso de Zacatecas, es mucho más que obvio, a partir de la Toma de Zacatecas, Villa se ha hecho presente en el imaginario”.

Villa quería contribuir al cambio social del país

Para el historiador, la participación popular en la Revolución Mexicana, encarnada en Emiliano Zapata y Francisco Villa, forzó artículos constitucionales importantes como el 3, 27 y 123, que hablan de la educación, la tierra y los derechos laborales, pues en un inicio el proyecto de Madero y Carranza estaba más orientado a la clase media o a las élites del poder y buscaban el cambio político mediante la alternancia, no obstante, la participación de las clases populares en la justa buscaron que, en ese cambio, se reflejaran el acceso a la educación, una mejor distribución de la tierra y los derechos laborales.

La distribución de la tierra y la educación, de acuerdo con Jacobo Bernal, fueron muy importantes para Francisco Villa, si bien, su plan agrario era muy diferente al de Zapata, abogaba por una participación activa del campo en la región norte del país; en tanto que, en el tema de la educación, la promovió ampliamente porque su visión de país era más profunda que sólo “ganar la pelea”.

“Es importante señalar que Villa no tenía un proyecto de presidencia, no quería ser presidente, pero quería contribuir al cambio social del país, y ese no querer ser presidente también hace que el pueblo se identifique con Villa. Desafortunadamente, la clase política ha caído en un desprestigio para el país y saber que Villa no quería ser presidente le da un plus en el imaginario colectivo”, aseveró el historiador.

Finalmente, Jacobo Bernal consideró que este tipo de conmemoraciones son importantes porque obligan a repensar y reflexionar sobre los personajes de la historia de México, y en el caso de Villa, hay que recordar que su muerte no fue pacífica, sino que fue asesinado por obstaculizar un proyecto político; en ese sentido, este tipo de conmemoraciones generan que se escriba, se den conferencias, se produzcan series de televisión para reflexionar y es importante que los historiadores jóvenes volteen a este tipo de temas que no están agotados y que, en el imaginario, siguen siendo pertinentes.