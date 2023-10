Sindicalizados del PJF estarán en paro hasta el día 24 por los fideicomisos

En el edificio conocido como Prisma, ubicado en Insurgentes Sur 2065, los trabajadores decidieron cerrar las instalaciones por el resto de la semana en esta sede judicial, que concentra los juzgados de amparo en materia penal.

Mientras, de al menos 50 juzgados y tribunales federales que suspendieron labores el martes, ayer pasaron a por lo menos 90. Durante las protestas, los inconformes cargaron pancartas donde se leía: Que no te engañen, no son privilegios, son nuestros derechos , El Poder Judicial no se toca , Respeto a la división de poderes , Defendamos nuestros derechos laborales , Somos trabajadores, no títeres , En el PJF somos pueblo y Unidad, unidad , mientras coreaban diferentes consignas.

Protestas en cinco estados

En una tercera jornada de protestas, trabajadores del PJF de al menos cinco estados se manifestaron ayer contra la reforma que obligará a la extinción de 13 de 14 fideicomisos que opera dicho sector.

En Puebla, unos 300 empleados del tribunal colegiado del sexto distrito se declararon en paro indefinido y cerraron el acceso principal de Ciudad Judicial, en el municipio de San Andrés Cholula, donde se encuentran los juzgados.

En Morelos, las cinco sedes del PJF en la entidad suspendieron labores este miércoles; afuera del tribunal colegiado en materia civil del décimo octavo circuito, localizado en el primer cuadro de Cuernavaca, los inconformes pegaron un escrito para anunciar la medida y declarar día inhábil este 18 de octubre.

Además, hubo protestas en el exterior del edificio del PJF ubicado en Tampico, Tamaulipas; también frente a las oficinas que están en la avenida Benito Juárez, de la ciudad de Oaxaca, así como en las instalaciones de ese órgano que se encuentran en Monterrey y en el municipio de San Pedro, Nuevo León.