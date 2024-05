Sistema Eléctrico Nacional, más fuerte que nunca: CFE; detallan las interrupciones atípicas en la energía eléctrica

Por: La Jornada Zacatecas •

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) está consolidado en el país; en ningún momento estuvo en riesgo ante los cortes de energía eléctrica ejecutados de manera controlada y escalonada la semana pasada en algunos estados del país con el propósito de mantener equilibrio entre la demanda y la generación de electricidad, afirmó el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz.

“El sistema eléctrico mexicano está más fuerte que nunca. (…) El sistema eléctrico nacional no entró en crisis, nunca estuvo detenido, no hubo daños a la industria, al comercio, no hubo realmente más que lo que se ha presentado en periodos de una hora. Insistimos este tema se provocó en toda América Latina. (…) El sistema eléctrico nacional está impecable, está funcionando”, remarcó en conferencia de prensa matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El titular de CFE detalló que los cortes excepcionales en la energía eléctrica se resolvieron con la reincorporación de equipos y máquinas que estaban en mantenimiento preventivo para hacer frente a la temporada de verano.

El director corporativo de Planeación Estratégica de la CFE, Juan Antonio Fernández Correa, expuso que la capacidad de generación de México es de 87 mil megawatts. La demanda extraordinaria de la semana pasada alcanzó valores cercanos a los 50 mil megawatts, de modo que hay suficiencia para atender las necesidades de la gente.

Del martes 7 al jueves 9 de mayo, el Sistema Eléctrico Nacional funcionó con normalidad hasta los picos, es decir, las horas con mayor demanda de electricidad, por lo que en algunas regiones se registraron apagones de las 16:30 horas a las 20:00 horas aproximadamente.

Las temperaturas extremas inusuales ocasionadas por olas de calor atípicas y sequías que impactan en la producción de energía; además, las unidades de generación estaban en un proceso natural de mantenimiento y en centrales eléctricas se reportaron ciertas fallas que provocaron el desbalance del sistema eléctrico.

Con el objetivo de mantener el equilibrio en el sistema eléctrico se llevaron a cabo interrupciones al servicio de carácter rotativo de 48 minutos a dos horas, limitando al 5 por ciento de la población y manteniendo el 95 por ciento restante con suministro eléctrico.

A la fecha se registran seis días sin interrupciones que atienden condiciones similares a la demanda de los días 7 y 9 de mayo, gracias a las acciones implementadas en conjunto por la CFE y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

El Cenace cuenta con una plantilla laboral de mil 437 personas en 11 centros de trabajo distribuidos en la República Mexicana encargados de operar, controlar y administrar, 24 horas los 365 días del año, el Sistema Eléctrico Nacional y Mercado Eléctrico Mayorista.

La CFE monitorea permanentemente el sistema con equipos interdisciplinarios para atender las condiciones climatológicas que impactan los patrones de consumo eléctrico.

El subgerente de Operación y Despacho en el Cenace, Mauricio Cuéllar, argumentó que existe un 6 por ciento de reserva que permite mantener un balance exacto entre demanda y generación de electricidad. Al bajar de 6 por ciento, se activa una alerta y se decreta emergencia, que tiene el objetivo de evitar un problema mayor.

“Hay momentos en que, si no nos alcanza toda la generación que está considerada, la única forma de hacer el balance es disminuyendo la demanda, es decir, afectando a usuarios de energía eléctrica, porque ya no hay balance en ese momento, ya no hay más capacidad de generación”, explicó.

Después de Brasil, México tiene la capacidad de producción de energía eléctrica más grande en América Latina, apuntó el director general del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), Ricardo Octavio Arturo Mota Palomino.

El subdirector de Contrataciones y Servicios de la Comisión Federal de Electricidad, Miguel López, dio a conocer que la inversión del Gobierno de México asciende a 19 mil 971 millones de dólares en 35 proyectos de generación y 60 de transmisión, así como en la compra de 13 centrales de generación de energía. De esta manera, la CFE alcanzará en septiembre de 2024 una capacidad de 61 por ciento.

El jefe del Ejecutivo reafirmó el compromiso de fortalecer a la CFE, al tiempo que reconoció la labor de técnicos y trabajadores de la dependencia.

“Les agradecemos mucho porque son los que hacen posible que funcione todo el Sistema Eléctrico; son expertos, son de los mejores técnicos del mundo, igual que los trabajadores de la industria eléctrica, que les mandamos nuestro saludo y reconocimiento”, expresó.

Garantizó al pueblo de México que informará de manera continua sobre el abasto de energía eléctrica, tema de interés nacional.

“Todo esto para que los mexicanos estemos informados y que no haya motivo para las alarmas, para el sensacionalismo, todo esto que vimos ayer y que puede causar alguna preocupación en la gente. No tiene efecto, pues, pero de todas formas no está de más informar, informar, informar, informar”, enfatizó.