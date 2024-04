Impulsará Raymundo Moreno la innovación de Zacatecas y una nueva forma de hacer política

Por: ALEJANDRA CABRAL •

Raymundo Moreno describe como un privilegio el poder recorrer el estado y trabajar junto a la ciudadanía por la reconstrucción del futuro de las y los zacatecanos; impulsando la innovación y una nueva forma de hacer política.

El candidato a la diputación federal por el tercer Distrito se ve a sí mismo como un activista antes que un político y respalda esta descripción con el trabajo que ha realizado a través de “Orgullo por Zacatecas”, la organización que fundó hace una década y que, mediante la organización y el trabajo voluntario de especialistas en salud, ha llevado caravanas de atención a las comunidades más vulneradas del estado, sin disponer de dinero público.

Entre sus propuestas, destaca la convicción de que hay que recuperar “todo lo perdido” para Zacatecas, miles de millones de recursos que le han arrebatado al estado mediante la cancelación de programas como el Fondo Minero, el 3×1 Migrante, las estancias infantiles, la Financiera Rural y el Seguro Popular.

Además, es vital entrar en temas como la reconstrucción del campo zacatecano para asegurar que nuestro estado siga siendo “el granero de México”. El campo zacatecano no puede seguir dependiendo del temporal, ante al fenómeno del cambio climático que vuelve cada vez más escasas a las lluvias, explica el político.

Logrando que en el campo se haga un uso eficiente del agua, al menos un 20 por ciento del vital líquido se podrá destinar a las comunidades y a ciudades donde se concentra la población, puntualiza Raymundo Moreno, quien se acompaña de especialistas en temas agropecuarios y de gestión hídrica para construir una propuesta inteligente y técnicamente viable en este sentido.

Otro de los espacios en los que el candidato de Fuerza y Corazón por México, considera importante innovar es en el tema de la diplomacia parlamentaria, que ve como una herramienta para trabajar con seriedad, por las urgentes inversiones que Zacatecas requiere para estimular su economía; y no como una oportunidad para “ir a cocteles a la embajada de Cuba”, como caracteriza que lo hace su rival Alfredo Femat, de la coalición Sigamos Haciendo Historia.

Por medio de acercamientos y reuniones (ya concretadas o agendadas) con embajadores de países como España, Canadá y Estados Unidos; el candidato del PRI, PAN y PRD se propone avanzar en alternativas de misiones comerciales y empresariales que vengan a Zacatecas, para brindar oportunidades y “rescatar a esa generación de jóvenes que están migrando o desapareciendo en las garras de la delincuencia”.

“No quiero que la gente que amo crezca en un Zacatecas con miedo, donde salir a la calle se vuelve un riesgo perenne”, expresa el candidato de Fuerza y Corazón por México, asegurando con preocupación que nuestro estado se encuentra en la peor crisis de su historia.

En un Zacatecas donde “hay cuando menos 4 mil familias zacatecanas que todos los días están buscando a sus desaparecidos”, Raymundo Moreno está convencido de que hay que señalar sin ambages a los legisladores zacatecanos que justifican de facto la violencia e inseguridad en nuestro estado, y que “no abren la boca” ante la insostenible crisis que padecemos, o ante la alarmante sequía que vulnera nuestra seguridad alimentaria y desarrollo económico.

Con veinte desapariciones por semana y 23 reportes de secuestro ante la Fiscalía, tan sólo en esta primera quincena de abril, el militante perredista lamenta que “No hemos tenido representantes que defiendan con contundencia a Zacatecas”, en lugar de los intereses de sus jefes políticos.

Por lo anterior, el aspirante al Congreso al Unión entiende que es “muy difícil confiar en los actores políticos y candidatos” y expresa su anhelo de que las y los ciudadanos investiguen por sí mismos, su trayectoria como activista y servidor público, a lo largo de más de dos décadas en las que siempre ha buscado formas de “paliar las crisis que vive Zacatecas”.

“Saldrá que he dado resultados, que siempre he salido por la puerta grande, y jamás he sido señalado por corrupción. Y saldrá también, que el amor por nuestra tierra es evidente… que sí habemos actores políticos nuevos, que por primera vez pedimos el voto popular, y que junto contigo, con ciudadanos de Zacatecas, vamos a reconstruir nuestro futuro”, concluye Raymundo Moreno.