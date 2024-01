«Debimos quemar archivos de la ‘guerra sucia'»: Nazar

Ciudad de México. Hombre del viejo sistema, monopolizado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que se le identificaba como uno de los personajes más duros durante la guerra sucia, Miguel Nazar Haro, anticomunista confeso y con gran poder por la información que poseía, en el ocaso de su vida se asumió como traicionado por el aparato político al que sirvió en sus facetas más siniestras, según las revelaciones que hizo al reportero de La Jornada Gustavo Castillo García, que hoy se recogen en el libro El tigre de Nazar (editorial Grijalbo), ya en librerías.

En la última etapa de su vida, Nazar reflejaba su frustración por ser –decía– marginado de las instancias de inteligencia que ayudó a construir y decepcionado por el proceso legal abierto en su contra como uno de los pocos culpables que ese mismo sistema admitió tener: Nada quiero, nada pido. Que me dejen morir en paz, que me olviden, me han agarrado de bandera. No quiero ser nadie más. Ya me tocó vivir una época difícil, me tocó resolverla. Que me olviden .

La historia de El tigre de Nazar surge de los azares que suelen acompañar el oficio periodístico: una confusión durante una conferencia entre Miguel Nazar (El Tigre) y Miguel Nassar, su hijo. Interesado en la guerra sucia desde la apertura de los expedientes en el Archivo General de la Nación, Castillo García vio la oportunidad en una conferencia en la que participaría Nassar (así, con doble s , a diferencia del apellido del padre) de enorme parecido con Nazar Haro.

Una batería de preguntas sobre sus responsabilidades, concluyó con una sonrisa del conferencista: Sí soy Miguel, pero al que usted está buscando es a mi padre . Tiempo después, el azar permitió a Castillo resarcirse de aquella confusión. La suerte quiso que se encontrara con José Luis, otro de los hijos de Nazar. Con el antecedente de aquella conferencia, se allanó el camino para iniciar un largo periodo de insistentes peticiones de entrevista que en su momento se publicó en La Jornada y con el tiempo derivó en El tigre de Nazar.

Al morir, en enero de 2012, ya era un hombre deprimido por el maltrato, aseguró, del régimen al que sirvió con lealtad infranqueable, cita Castillo en entrevista al narrar las pláticas que tuvo incluso cuando Nazar Haro estaba recluido en prisión domiciliaria. Alguien que a pesar a las pruebas que el destino le deparó, justificó siempre sus reservas en algunos temas sobre la premisa de que no voy a ser un delator , apunta el reportero.

Era la confesión de un hombre del viejo régimen cuyos servicios lo apuntalaban desde los sótanos de la política nacional, imbuidos de un acendrado anticomunismo en los tiempos de la guerra fría. Se vivían momentos de polarización ideológica y que se plasman en El tigre de Nazar, compendio de decenas de charlas que sostuvo García con el ideólogo y creador de la tristemente célebre Brigada Blanca.

Fue un grupo especial paramilitar. Era el anticomunismo total , resume Castillo al revelar una de las diversas facetas de la vida de Nazar. No era inteligencia, era una brigada operativa. [El general Mario Arturo] Acosta Chaparro se entrenó en la Escuela de las Américas, en Panamá, que fue el semillero de muchos golpistas en América Latina.

Se trata de un libro sobre uno de los personajes más señalados del sistema y quien expresó su postura frente a la revisión histórica de aquellos hechos. Castillo cita a Nazar en el libro: ¡Qué pendejos fuimos!, ¿verdad? Nunca debimos tener archivos. Debimos quemarlo todo, ¡carajo! Quién se iba a imaginar, ¿verdad? De veras, Seguridad [la DFS] no debería tener archivos. ¡Qué pendejos!